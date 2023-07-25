（台北讯）艺人兼台湾职业篮球联盟PLG副会长“黑人”陈建州，于15日傍晚在看球赛途中突发急性心肌梗塞，被紧急送往台大医院接受手术治疗。15日晚，PLG联盟发布声明表示，经医生评估，陈建州确诊为急性心肌梗塞，已安排接受手术治疗。目前他在台大医院医疗团队的专业照顾下，手术已顺利完成，恢复状况良好，已转往加护病房（ICU）观察休养。

血管堵塞达90%情况危急

陈建州的歌手歌手妻子范玮琪（范范）全程在旁守候。她在接受媒体采访时透露，陈建州在手术中植入了一根心脏支架。回想病发当下的惊险一幕，范玮琪忍不住急哭了，直言：“如果再晚五分钟处理，后果想都不敢想，真的把我吓坏了！”她透露：“虽然只装了一根支架，但那条血管已经堵塞了90%，超级危险，幸好他自己有警觉。”

“黑人”陈建州（左）因急性心梗送院植入支架，妻子范玮琪全程陪伴并一度吓哭。（互联网）

过去无心脏病史

据悉，陈建州过去并无心脏病史。下午他还在球场看队员练球，突然感到心脏处一阵闷痛，随后便前往台大医院就诊。

致力于推动篮球事业的陈建州，原计划于15日晚飞往日本名古屋与EASL（东亚超级联赛）洽谈合作事宜，没料到会遇到突发恶疾。范玮琪直呼万幸：“真的幸好没去。”她表示，陈建州目前仍在重症监护室观察休养，预计16日有机会转入普通病房，最快17日就可以出院。