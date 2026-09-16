（台北讯）第61届金钟奖在9月15日公布节目类入围名单。小S（徐熙娣）上届与派翠克凭《小姐不熙娣》拿下“综艺节目主持人奖”，今年却双双“杠龟”，无缘金钟奖。相比之下，吴宗宪、胡瓜、沈玉琳等综艺大咖则顺利闯入战局。

吴宗宪被问到小S落马时，先替她喊“可惜”，随后话锋一转，扯出黄子佼：“入围奖项就是轮流去，这要由评审决定，但谁叫她当年跟那些不好的人如黄子佼来往。”

他还特别补充，解释为何会提到黄子佼：“那一天Sandy（吴姗儒）去上小S的《小姐不熙娣》，小S问Sandy：‘宪哥是不是不让你跟我们往来、交朋友？’我是回答这个问题。”

吴宗宪说，自己早已看透黄子佼，因此曾提醒女儿要小心，但当时小S与黄子佼正在交往，他也不方便再多说什么。

评审亲自回应落榜原因

往年入围常客《综艺玩很大》今年未能入围“综艺节目主持人奖”，仅入围“综艺节目奖”。被问及是否因坤达闪兵事件而影响外界观感，节目类评审委员会主任委员黄国华直言，此事与艺人个人行为无关，评审标准单纯聚焦主持表现。

黄国华说，金钟奖属于竞赛性质，并非鼓励性质的奖项。“如果金钟奖是鼓励性质，除了专业表现外，可能还要承载更多层面的考量，例如社会公益等其他任务。但在我的理解中，金钟奖就是一项竞赛，艺人过去的表现或未来发展潜力，都不在评审范围内。”他强调，坤达闪兵事件与入围结果完全无关。

此外，小S（徐熙娣）是去年金钟奖“综艺节目主持人奖”得主，今年却无缘入围。黄国华对此解释，小S今年“杠龟”并非因为表现退步，而是其他入围者表现更亮眼。“小S这次没有入围，绝对不是因为她不如往年优秀，而是在这一届评审的主观意见中，我们经过充分讨论与交流后，认为其他入围者的表现更值得关注。”

金钟主持人竞争激烈

本届“综艺节目主持人奖”竞争激烈，入围者包括《综艺大热门》吴宗宪、Lulu及陈汉典，《11点热吵店》沈玉琳与Melody，《周末最强大》胡瓜、陈亚兰及欧汉声，《全民星攻略》曾国城与蔡尚桦，以及《真料理两锅论》邰智源、罗时丰、黄镫辉、KID、温妮及丘涵。

吴宗宪得知再获金钟肯定后相当开心。他提到，如今电视环境不景气，自己算是“中流砥柱”。不过，他强调今年对得奖没有太大得失心。由于颁奖当天已答应担任活动表演嘉宾，他会尽量提早完成演出，再赶回台北参加颁奖典礼。

另一方面，2025年罹患血癌、一度停工治疗的沈玉琳，与同年7月离开《11点热吵店》的Melody再度携手入围。这也是两人继2023年后，第二次角逐该奖。沈玉琳难掩兴奋说：“外景中听到这个好消息，真是‘人生无限好’，超级开心，是我出院后最珍贵的礼物。谢谢观众的支持，谢谢评审的喜爱。”

沈玉琳与Melody搭档主持近五年，从最初看似不搭调的“野兽与美女”组合，逐渐培养出绝佳默契。即使Melody已离开节目，两人仍凭过去一季的表现获得评审青睐。

此外，“实境节目主持人奖”则出现韩星跨海抢金钟的亮点。Super Junior队长利特（Leeteuk）、少女时代成员孝渊（Hyoyeon），与温昇豪、陈庭妮、江宏杰、李元日及赵喜饭，凭《厨师的迫降：客家厨房2》共同入围，将与《嗨！营业中》第六季、《胡来旅行社》《人生干大事上山吧！台湾队》及《饥饿游戏》主持群争奖。至于两位韩星是否会现身颁奖典礼，仍有待确认。