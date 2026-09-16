（香港讯）72岁的成龙入行60多年，红遍全球，但原来他在出道初期也曾遭人轻视。曾获香港电影金像奖“终身成就奖”的资深电影人吴思远，近日在一场影视分享会上爆料，成龙当年尚未走红时，曾被台湾当红女星张玲以不屑眼光看待，甚至遭当面羞辱。事隔多年，成龙对此记忆犹新，直言：“我死都记得！”

吴思远透露，当年导演罗维曾带着未成名的成龙，到片场化妆室拜会张玲。罗维一进门便热情地与张玲洽谈合作，将剧本与合作愿景描绘得精彩万分。张玲一边对着镜子化妆，一边随口问道：“你讲得那么好，男主角是谁呢？”罗维随即指向身旁的成龙回答：“就是他。”

没想到，张玲只是斜眼瞄了成龙一眼，便用不屑的语气说：“你这种人能配我吗？”

吴思远强调，这段往事是当时的现场目击者告诉他的。多年后，成龙已成为国际电影巨星，吴思远再遇见他时，便向他求证：“有没有这件事？”成龙则回答：“我死都记得。”吴思远也借此感叹，在演艺圈里，一名演员走红前后所受到的态度与待遇，往往是天差地别。

导演王晶也分享，成龙走红前曾以低薪跟随导演罗维拍摄多部电影，却多次因票房不佳，被作家古龙嘲讽到落泪。袁和平拍摄《蛇形刁手》时，原本第一人选就是成龙。不过，当年担任监制的吴思远曾私下建议改找“比成龙好10倍”的男星金童出演。最终吴思远选择让步，甚至已做好赔钱打算。

没想到，《蛇形刁手》上映后票房反应极佳，成龙也趁胜追击拍摄《醉拳》，进一步奠定动作明星地位。《醉拳》的票房甚至比《蛇形刁手》高出三倍。