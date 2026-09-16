改编自同名网络小说的中国剧《早春晴朗》8月26日开播后迅速走红。剧情跳脱传统偶像剧的傻白甜套路，聚焦于男女在职场与情感间的暧昧拉扯与克制，被赞为“最心动的禁忌职场恋”。剧集掀起追看热潮，也捧红了男一井柏然，他在剧中饰演外冷内热、毒舌却极具才华的广告公司创意总监栾念，凭借精湛的演技与成熟性感的“成人式恋爱”魅力再度攀上事业高峰。如果本地开拍《早春晴朗》，你觉得谁最适合演栾念？

井柏然在《早春晴朗》饰演外冷内热、毒舌却极具才华的广告公司创意总监栾念。（取自艺人Instagram）

陈泂江

陈泂江挑战过的角色类型多元，但并没有演过典型的“霸道总裁”角色。但他无论外形或年龄都具备诠释栾念的要素；他拥有1.82米的身高，五官硬朗、轮廓分明，穿上西装，还自带一种贵气感。

他曾在社交媒体上分享西装照，并配文“展现内心的CEO（Channeling my inner CEO）”，当时就引发粉丝敲碗，认为他的成熟男人味和职场精英感完全符合总裁角色。

如果由陈泂江饰演栾念，或许更偏向原著那个锋利、带着一点狼性、压迫感十足的冷面总监，气场也更硬朗。

陈泂江无论外形或年龄都具备诠释栾念的条件。（取自Instagram）

徐彬

“国民哥哥”徐彬的特质和“毒舌冷面总监”栾念反差较大，他版本的栾念或许更偏向于轻熟暖男风格。

徐彬向来给人温柔、阳光、具亲和力的感觉，即便演出霸气的公司高层，暖男气质应该会稀释高高在上的压迫感。但他胜在外形帅气，深情的眼神也足以迷倒观众，只要“洗掉”身上那种“无公害”的暖男感，在性感和性张力方面下点功夫，也不失为一个好的人选。

徐彬胜在外形帅气，深情的眼神也足以迷倒观众。（取自Instagram）

陈罗密欧

陈罗密欧外形宜忠宜奸，可以是阳光暖男，收起笑容也可以是有心机的商场精英。

如果陈罗密欧演出《早春晴朗》，他或许是个“暖中带刺”栾念，可以弱化角色的“冷血感”，让栾念在毒舌的时候不显得那么盛气凌人，而是多一种傲娇和无力感，当一个让人恨不起来的斯文总监。

陈罗密欧外形宜忠宜奸。（取自Instagram）

张哲通

张哲通可以是《小娘惹之翡翠山》正直的黄祖业，也可以是《金色大道》里狠辣变态的Richard Mo。他还曾在《联合早报》的“最想看哪位本地男星饰演霸总”的网络民调中，以最高票数夺冠，可见他的可塑性颇高。

但如果张哲通要诠释栾念，首先要增强气场和外形的成熟度，释放出骨子里的清高、甚至让人有些不敢靠近的职场低气压。

张哲通的可塑性颇高。（取自Instagram）

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