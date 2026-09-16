（香港讯）71岁的“不老女神”赵雅芝近日在中国大陆完成工作后收工离场，一出门便被大批热情粉丝包围。向来亲民的她优雅地向众人挥手致意，随后迅速登车离开，没想到却因一时疏忽，把尚未上车的儿媳妇汤畅留在了现场。

据港媒报道，赵雅芝登车时似乎一时分神，忘了紧随身后的儿媳妇汤畅。网民曝光的视频中可见，当天汤畅双手还提着两大袋鲜花，眼见车辆离去，被独自留在街头的她一度显得有些不知所措，只能尴尬地掩嘴甜笑，默默站在人群中等待。不过她面对现场大批赵雅芝的粉丝，不仅没有露出不悦，反而亲切地与大家聊天互动。她高情商又随和的表现，瞬间赢得在场粉丝好感。

视频曝光后，随即在网上引发热议。不少网民留言打趣：“赵雅芝下班太兴奋了，竟然把儿媳妇忘在车外！”也有人把焦点放在汤畅的外貌与气质上，大赞她五官精致、气质温婉，与婆婆赵雅芝一样斯文贵气。据悉，汤畅曾参演人气剧集《繁花》，在剧中饰演“小文”，也曾与杨紫合作出演《要久久爱》。

赵雅芝于1984年与黄锦燊再婚，婚后育有儿子黄恺杰。黄恺杰2025年宣布迎娶比他年轻10岁的中国大陆女演员汤畅，婚后汤畅也经常陪同家婆赵雅芝出席活动与外出工作。