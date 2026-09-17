沧海琴声

The Violinist（PG）

114分钟

★★★★

故事

跨越新加坡和马来西亚80年历史，讲述1930年代在新加坡，青梅竹马的音乐天才菲（芳榕声演）与凯（孙政声演）因小提琴结缘。二战杀到，烽火连天，凯将心爱的小提琴托付给菲，两人自此失联。历经大时代的流离失所与战后沧桑，菲带着对挚友的思念与作品，在音乐世界里执着地坚守着一个承诺。最终，两人也因为这首乐曲，跨越漫长岁月而重逢。有华语和英语版，附中英文字幕。

《沧海琴声》由一首动人的主题曲贯穿全片，扣人心弦。（Robot Playground Media提供）

陈秋雁：手绘动画和音乐才是主角

为吸引观众入场而剪辑的电影预告片时长约两分钟，除了开头短短的两三句话，其他都是动画及电影的原创音乐。看完片才知道，故事虽然环绕两个因小提琴结缘的青梅竹马展开，但这部动画片的两大主角，其实是手工绘制的二维动画和小提琴音乐。

制作团队耗时10年打磨，每一帧都是人工手绘，没有捷径可抄。在只要有照片就能利用生成式AI让人“秒变吉卜力动画人物”的当今，这尤其珍贵。

二维动画虽然没有三维的立体感，但每一道笔触都有温度。这种温度体现在菲和凯的表情和拉小提琴时的身体律动，也透过新加坡场景展现，如滨海艺术中心的“刺”和滨海湾钢筋水泥的“骨架”，都不会显得冷冰冰硬邦邦。

本地资深音乐人何国杰及西班牙作曲家Isabel Latorre联手操刀的音乐拨动心弦。主题曲第一个音符奏起，就已勾起我的一丝丝情怀。这证明音乐有穿透力，也弥补了二维动画的“先天缺陷”——立体感。

故事以1930年代的新加坡和马来亚为背景，主线是菲和凯的跨时代情意，副线触及战乱、间谍和抗日组织等元素。导演巧妙地利用音乐把个人故事与国家历史交织成情感充沛的动画片，让人能以不那么沉重的方式直面沉痛的历史。

虽然不见一般动画片最吸引观众的“萌”，但手绘的画质和动人的音乐绝对能填满空缺。好看，请去看。

电影展现新加坡早期的面貌。（Robot Playground Media提供）

蔡欣盈：乱世“琴”缘奏出泪点

电影以琴声牵起爱情、友情与家国情怀，题材有格局，情感也浪漫。也许是音乐的衬托，为故事添了几层“洋葱”；也许是跨越时代“琴”缘的娓娓道来，让人不知不觉入了戏，看到片尾，我竟然有了泪点，连自己都有些意外。

我不是动画专家，还是从故事说起。《沧海琴声》讲的是爱情、理想与思念。李菲与阿凯的梦想，始于日落时分的一首奏鸣曲，却因二战被迫分离。李菲拿着阿凯送的小提琴踏上世界舞台，她始终相信他仍活着，只盼琴声能寻回故人。与阿凯的回忆，也成为她心中的一盏明灯。

片中有句话：“有故事，才有音乐。”这部电影，正是先用故事赋予音乐重量，再让音乐为故事注入灵魂。

情节跨越1930年代、1940年代、1982年及现代，历史人物林谋盛也在片中现身。从小娘惹，苦力云集的新加坡河，大华戏院，到穿越古今的植物园和维多利亚剧院，再到现代的滨海艺术中心与滨海湾金沙酒店，一幕幕串起新加坡不同时期的风貌，让这段乱世情缘牢牢扎根于本土历史。

最让我开心的还是看见新加坡电影人继续各司其职，各展所长，让本地电影可以有各种形式与题材百花齐放，让新加坡电影的琴声，不止于一种。

《沧海琴声》耗时10年，动用世界各地超过200名艺术家携手完成。（Robot Playground Media提供）

钟雁龄：帧帧看来皆是汗

曹雪芹写《红楼梦》“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常”，新加坡动画导演韩蕴光和西班牙动画大师Raul Garcia（劳尔加西亚）携手，历时10年耗资近600万元打造的《沧海琴声》，一样“帧帧看来皆是汗”，最不可思议的是，主创团队能齐集两百多名来自世界各角落的动画师把作品完成而没有违和感，可以想象背后需要多少耐心与沟通。

动画不采取大量CGI精致绘图手法，而着墨二维线条画风，乍看有点像已故日本动画鬼才金敏（Kon Satoshi）的简洁干练，却少了凌厉，反添南洋土生华人的暖色调和柔美光。看到新加坡新旧地标以动画呈现在大银幕，竟有一种难以言喻的亲切和感动。

让动画为故事服务，是主创团队最正确的决定，音乐更是全片的最大主角。以横跨80年的新加坡和马来西亚丰富扎实的南洋史作为奠基石，野心十足的《沧海琴声》早把大格局方向定好。何国杰和Isabel Latorre为电影创作的主题音乐《夕阳奏鸣曲》（Sunset Sonata）是神来之笔，贯穿全片萦绕不散，让人感受音乐的强大魔力与感染力。不同的变奏带出主人翁的心情和命运转折，像菲说的“小提琴是最接近人声的乐器”，当音乐奏起，便是如诉如泣，吟唱一段大时代的爱和宿命。闭眼，音起，世界便只有纯粹。

跟韩蕴光说，我更偏爱英语版，或许因为故事主要以土生华人为背景，所以说英语台词比较对味。华语版本则台词过于字正腔圆，郭亮声演林谋盛具感染力，孙政和芳榕双语皆优，但那个年代，南洋人不那么说话，反而掺杂马来语和方言。确实期待导演录制一个更贴近真实历史语言背景的版本，相信会让本地观众更有共鸣。