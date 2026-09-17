欢迎来龙餐馆

Once Upon a Time in the Middle East（M18）

140分钟

★★★★

故事：中国厨师徐福（沈腾饰）因负债而选择远赴中东开办“龙餐馆”赚钱养家，在当地结识了餐馆经理马俊生（蒋奇明饰），两人凭着地道的中餐吸引八方来客，使龙餐馆声名鹊起。然而战争突然爆发，在危机四伏的战火前线，龙餐馆成了当地流浪儿童的避难所。徐福一次次用美食饭菜脱险，也不知不觉从一心自保的餐馆老板，成为拯救战地孤儿的英雄。华语对白，附中英文字幕。

蒋奇明（右）饰演的餐馆经理和沈腾饰演的大厨，是全片灵魂人物。（嘉华院线提供）

短评：由文牧野执导，改编自中国厨师远赴中东战乱区开餐馆的真实事件。以美食喜剧外壳包装，实则是一部议题沉重也颇催泪的反战作品。徐福营救小孩的情节，很有“中国版《辛德勒的名单》（Schindler’s List）”况味。沈腾和蒋奇明演技抓眼球，饰演美国大兵的李治廷也让人惊艳。

我一向对中国“海外战乱生存片”有点感冒，不过从2017年的《战狼2》和2018年的《红海行动》这种摆明“炫力耀武”的软宣电影，到这部《龙餐馆》以很强的说故事手法展现“小人物自救”和人道反战的世界共情，可看出这类片子的演化之路。

中国美食文化博大精深，电影从美食这个宇宙通行的题材切入，是高招。吃饭时间到，阎王也得等，华人吃饭我最大，好命歹命没有比好好张口吃饭更重要，大家只是图餐饱。我也喜欢电影用“张口”对于续命的微妙刻画和双解。世界上没有一场风波是不能用一桌子美食解决的。美食能抗战，能让大家暂时放下敌我分歧，干饭那一刻天下太平。

电影胜在没有简单粗暴划分非黑即白的善恶，也没有摇旗呐喊的英雄主义，没有绝对的好人坏人，更多是普通人如何被时代洪流挟持，在生存底线之中来回摇摆。大家都身不由己努力存活。影片用道道美食穿透战火硝烟，没有凭空降临的救世主，只有凡人求一份温饱的共同诉求。若真要挑剔，那就是看完后，肚子真的很饿。（文｜钟雁龄）

起义

The Uprising（NC16）

128分钟

★★★☆

故事：1381年，瘟疫“黑死病”夺走英国近半人口，幸存者深陷悲痛与愤怒。饱受丧亲之痛的农民（Andrew Garfield安德鲁加菲尔德饰）因出手阻止税吏施暴，意外点燃反抗烈火。数万人民以自由正义之名进军伦敦，年少的理查二世（Woody Norman伍迪诺曼饰）被迫面对起义军。这场追求公平的革命，最终会改变社会，抑或只留下暴政与鲜血？

Andrew Garfield在《起义》中饰演点燃起义烈火的关键人物。（邵氏机构提供）

短评：这部电影的厉害之处，在于它讲的是一段离我甚远的英国“农民起义”历史，却全程没让我犯困。全片色调灰暗，视觉变化不多，对白和叙事量都不少，影片时长也不短。一大早入场，我已做好与瞌睡虫交锋的准备，没想到越看越投入。这类题材要拍得引人入胜并不容易，必须给自编自导的英国导演Paul Greengrass（保罗格林格拉斯）一个赞。

影片演尽平民被逼入绝境后的奋起，他们满腔愤怒开杀戒，提出的诉求以现代人的眼光看来，再朴素不过。另一边则是掌权者在权力场上的虚实算计，翻脸比翻书还快。不剧透，只想说，饰演理查二世母后的Katherine Waterston（凯瑟琳沃特斯顿）片中斜眼轻瞥儿子的那一刻，银幕外的我和她有着同样的反应。英语对白，不附字幕。（文｜蔡欣盈）

生化危机

Resident Evil（M18）

94分钟

期待指数★★★☆

适逢首款《生化危机》电玩游戏面世30周年，电影系列以全新故事重启，并交由2025年恐怖佳作《凶器》（Weapons）导演Zach Cregger（札克克瑞格）掌舵。见识过导演在《凶器》中的布局功力，加上他本身也是《生化》游戏的忠实玩家，自然更期待他如何重塑这个经典系列。

美国演员Austin Abrams（右）饰演意外卷入病毒浩劫的医疗速递员。（索尼影视娱乐提供）

故事讲述医疗速递员布莱恩（Austin Abrams奥斯汀亚布兰斯饰）在暴雪夜接下运送任务，不料全城爆发病毒浩劫，他因此被卷入一场分秒必争的生死逃亡。据悉故事会走一路狂奔不拖泥带水的紧凑路线。英语对白，附中英文字幕。（文｜蔡欣盈）