最近偶然在8频道看到重播的《法医X档案》，才发现当年的电视剧真的很引人入胜；剧情紧凑，演员们的演技也都在线。其中在《半脑人》单元里，许立桦饰演有智力障碍的“半脑人”，演技让人惊艳，也让我为他感到非常可惜。以他当年俊俏的外形，加上扎实自然的演技，如果有更多机会以及合适的角色，应该可以有更亮眼的发展、更多的成就。可惜了，这颗遗珠。——观众（XXX682）

最近本地电视台播出的慈善筹款节目，不禁让我想起多年前的类似节目。那时候，每逢大型慈善晚宴或筹款活动，总会邀请一位海外知名主持人与本地艺人一起主持。海外主持人的加入，不仅为节目增添了看点，也成了当年大型筹款节目的一个特色。然而，近年的筹款节目越来越少看到这样的安排，大多由本地艺人担任主持。是观众口味改变了？制作成本提高了？还是随着电视行业和媒体生态的转变，过去依赖海外明星的“效应”已经不再那么重要？——8频道观众（XXX520）

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