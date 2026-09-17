邓紫棋2025年出版的首部长篇科幻爱情小说《启示路》，经过读者初选、编辑部复选后，8月31日确定入围第37届银河奖“最佳原创图书奖”终审，与另外三部入围作品角逐奖项。银河奖被誉为中国科幻小说界最具影响力的奖项之一，本届由作家阿来与刘慈欣共同担任终审评委会主席。

结果9月11日揭晓，奖项由《刹海》和《脑洞问答机》摘得。《启示路》虽落选，但不少网民仍赞“能入围已经很厉害”。

《启示路》今年1月进入银河奖初选名单时，就因歌手跨界写科幻小说，以及粉丝流量会否影响公平性等问题引发争议。如今作品通过编辑部复选闯进终审，虽然最终未获奖，却让此前的争议再次被提起。

14支MV扩写成20万字 歌迷买42本支持

《启示路》延续邓紫棋2022年专辑《启示录》的世界观。专辑中的14首歌曲当年拍成14集连续剧情MV，由邓紫棋担任主创、编剧与监制。小说沿用MV中的人物与故事设定，写成长达20多万字的故事。

《启示路》同时推出繁体与简体的平装版与恒藏版。（取自邓紫棋微博）

小说2025年7月10日开始预售，首日销量突破20万册，销售额超过4000万人民币（约750万新元）。当天恰逢邓紫棋出道17周年，粉丝晒出购买订单时加上“陪你从歌手到作家”的话题标签。

《启示路》同时推出89人民币平装版（约16新元）和298人民币恒藏版（约56新元），后者附有角色小卡、冰箱贴、书签和限量收藏编号卡等周边。两个版本都可随机获得邓紫棋亲笔签名本，吸引歌迷购买收藏。一名歌迷接受中国媒体访问时透露，据他所知，不少歌迷都是四本起买，还有人晒出一次购买42本的订单，希望以此提高抽中亲笔签名本的机会。

披着科幻外衣的爱情小说？入围银河奖惹议

银河奖评选分为初选、复选、终选三个环节，初选由读者通过网络进行票选。《科幻世界》杂志发布的“第37届银河奖终审情况说明”指出，因本届参评作品包含邓紫棋所著的《启示路》，初选累计收到11万9524人次投票，创历年最高。

不少网民质疑，《启示路》最初能够通过网络投票，是否与邓紫棋的明星光环和庞大歌迷基础有关。也有读者认为，作品本身“不够科幻”，质疑《启示路》入围专业科幻奖是否合理。

邓紫棋在《启示录》专辑MV中分饰“真假歌莉雅”。（取自邓紫棋微博）

《启示路》讲述“真假歌莉雅”先后爱上男主角的故事。男主角爱凡与女主角歌莉雅在虚拟世界“乐土”相遇并相爱，但歌莉雅出车祸失去左腿后不敢面对爱凡，选择消失。爱凡于是创造虚拟机器人歌莉雅，并与她相爱。虚拟歌莉雅后来产生自我意识，在与爱凡相处的过程中学会“爱”，最终选择放手，还帮助真歌莉雅重新理解爱情，让真歌莉雅和爱凡重新走到一起。

部分读者认为，小说虽然涉及AI、虚拟世界等大量科幻设定，但这些设定主要用于推动爱情故事，因此形容它更像“披着科幻外衣的爱情小说”，也批评小说的爱情线过于“玛丽苏”。不过也有读者认为，《启示路》属于“软科幻”，小说借仿生人、虚拟世界等设定讨论意识、自我与爱，即使以爱情为主线，也不影响它作为科幻小说的定位。

这些明星也挑战写小说

明星出书早已不是新鲜事，不过常见的多是自传、散文或写真，像邓紫棋这样挑战虚构小说的相对少见。除了邓紫棋，以下几位明星也曾出版小说作品。

陶晶莹、蔡康永和陈坤都曾出版小说作品。（互联网）

陶晶莹：AI小说《二十一》

陶晶莹2019年推出首部长篇小说，以家庭主妇的孤独为题材。女主角可欣长期被丈夫和孩子忽视，她后来开始使用“FAMILY”AI机器人，只要输入家人数据，就能复制出高度拟真的“家人”。面对冷漠的真人与温柔体贴的AI家人，她开始分不清谁更有“人味”。

蔡康永：爱情小说《爱情短信——未知的恋人》

蔡康永2012年推出首部爱情小说，讲述20岁女孩“逗点”经历初恋伤痛后，遇见一名来自“另一个世界”的长腿男生，两人展开一段“恋人专属的疗愈之旅”。蔡康永此前的《说话之道》已经畅销百万册，但他透露写小说一直是他的创作梦想。

陈坤：志怪小说集《鬼水瓶录》

2015年出版，收录50个短篇及一个中篇故事，把爱情、生命、人性、善恶等题材写成带有玄幻、怪诞色彩的志怪故事。陈坤受访时说，每个故事都有自己的隐喻，希望读者能从中产生共鸣。

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