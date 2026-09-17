中国导演蓝鸿春执导的叫好叫座潮汕影片《给阿嬷的情书》（以下简称《给阿嬷》）上映两个多月大卖406万元，除了拿下新加坡年度中文片之冠宝座，也晋升亚洲电影本地票房20大。

《给阿嬷》片商Clover Films和嘉华院线（GV）9月16日在醉花林潮州俱乐部举行庆功宴。出席的包括数码发展及新闻部长杨莉明，导演邱金海和梁志强，以及李国煌和歌台台主陈志伟等。

Clover Films董事经理林德（白衬衫戴眼镜者）和部长杨莉明（中）在庆功宴上言谈甚欢。（Clover Films提供）

Clover Film董事经理林德致词时宣布，由于《给阿嬷》反应佳，加上政府放宽影视方言政策，因此决定乘胜追击带进蓝鸿春2022年执导的另一部“潮汕家庭三部曲”作品《带你去见我妈》（以下简称《见我妈》）。电影定于10月1日在本地正式公映。

《见我妈》超过70%潮语对白 新政策下受惠

林德说：“当初引进《给阿嬷的情书》时并未预料到票房能破百万。很感谢部长与政府部门对方言内容及本地电影发展的支持与鼓励，也感谢媒体朋友、影院展商及赞助商的鼎力相助……像李国煌还特别录制视频呼吁影迷不要买黄牛票，要去影院支持，而新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲也积极推动‘陪阿公阿嫲看电影’活动，形成良好的观影风气。此外，义安公司、潮州八邑会馆及醉花林等本地潮州社团包场支持，更是电影取得佳绩的关键力量。”

《见我妈》是《给阿嬷》导演蓝鸿春在2022年拍摄的作品。影片讲述一名潮州男孩带领上海女朋友回乡见父母的故事，由郑润奇、钟少贤和卢珊等全素人主演。

林德接受《联合早报》访问时说，《见我妈》台词超过七成是潮语，新影视方言政策未实施前只能在小型影展或特展上放映，现在则可以做一般公映，让更多观众能欣赏和品味潮州方言的韵味。

电影也带出潮州美食文化。（互联网）

《见我妈》若反应佳会带进《爸，我一定行的》

《见我妈》由《给阿嬷》原班人马倾力打造，口碑很好，其中饰演“潮州妈妈”一角的女演员钟少贤表现让人惊艳。不过，因疫情的关系，《见我妈》在中国开映时仅取得5000万元人民币（约950万新元）和《给阿嬷》的20亿元人民币（约3.8亿新元）的票房有距离，但片商依旧对该片充满信心。

素人钟少贤饰演传统潮州妈妈，演技让人惊艳。（Clover Films提供）

“当时遇到疫情，有950万新元的票房已经很不错。当然，导演在拍摄《见我妈》时功力还没像《给阿嬷》时那么深厚跟纯熟，但影片仍透露浓浓的潮州文化和人情味。我希望《见我妈》起码能在八到十个大银幕放映。”林德说。

蓝鸿春“潮州三部曲”的第一部是2018年的《爸，我一定行的》，聚焦父子关系与中国潮汕人的真实生活。林德说：“若《见我妈》票房反应良好，我们也会考虑把《爸，我一定行的》带进来。” 片商也有计划再邀请《见我妈》主创团队前来新加坡和观众见面。