（本地讯）日本名导是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）将获第37届新加坡国际电影节颁发荣誉成就奖（Cinema Honorary Award），肯定他多年来对亚洲电影的卓越贡献。

新加坡国际电影节将于10月21日至11月1日举行。是枝裕和的影迷不妨先标记10月24日，他当天将出席新作《蓦然回首》（Look Back）的特别放映及座谈会，并领取荣誉成就奖。

是枝裕和新作《蓦然回首》改编自日本漫画家藤本树的同名漫画。（新加坡国际电影节提供）

当天也是《蓦然回首》的东南亚首映。电影改编自日本漫画家藤本树（Tatsuki Fujimoto）的同名漫画，由出口夏希（Deguchi Natsuki）和莳田彩珠（Makita Aju）分别饰演“藤野”和“京本”两个角色，故事描绘热爱绘画的两位少女从相识、较劲到并肩创作，在追梦路上结下深厚情谊，也经历青春的炽热与命运的残酷。电影此前在第83届威尼斯影展首映，并将于10月29日在新加坡公映。

韩国资深导演林顺礼将出任本届电影节亚洲长片竞赛的评审团主席。（新加坡国际电影节提供）

此外，韩国资深导演林顺礼（Yim Soon-rye）将出任本届电影节亚洲长片竞赛（Asian Feature Film Competition）的评审团主席，并在10月27日举行的电影节产业日（暂译，SGIFF Industry Days）上，分享多年来的从影心得。日本摄影师芦泽明子（Akiko Ashizawa）和日本导演深田晃司（Koji Fukada）也将现身电影节产业日活动。

新加坡国际电影节将在9月24日揭晓更多精彩活动，以及将亲临现场的知名电影人和影星。

















