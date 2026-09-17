（综合讯）“黑人”陈建州9月15日因急性心肌梗塞紧急送医，妻子范玮琪（范范）受访时心有余悸地说，幸好丈夫原本赴日行程被自己拦下，脱口说出“好险他真的没有去，不然他就会像熙媛一样……”一句话引发网民批评。

大S（徐熙媛）2025年春节赴日本旅游期间因流感并发症病逝，范范这番话被部分网民解读为“消费大S”，相关批评迅速延烧。

对此，范范的友人替她缓颊，表示痛失好友大S，对范范造成很大的冲击，如今老公又突然发生急性心肌梗塞，在极度惊慌的情绪下嘴快脱口而出这句话。以友人对她的了解，她当时只是挂心老公安危，没有意图消费大S。

另外，外界传出黑人原本打算带两个儿子赴日旅游，但据友人透露，黑人此行是预计前往名古屋与EASL（东亚超级联赛）洽谈合作事宜，同时替亚运中华队加油。由于儿子目前在上课，因此并没有安排孩子同行。

18年失言黑历史被挖出

随着此次失言风波，范玮琪过去18年来多次卷入争议事件的纪录，也再度被网民翻出讨论。

有网民整理时间轴指出，范玮琪最早在2008年张韶涵因家庭纠纷陷入低潮时，曾公开说“还是要孝顺”，遭外界质疑介入他人家务事。2019年，范玮琪因哈佛学历风波受到关注，同年梁静茹婚变消息尚未公开前，她受访时又因一句“有听说”意外提前曝光消息，当时引起外界议论纷纷。

2020年疫情期间，范玮琪因不满政府限制口罩出口政策，痛骂时任行政院长苏贞昌“狗官”、“多么低俗、没人格的臭流氓”等字眼，事后虽发文道歉仍掀起极大风波。

2021年东京奥运期间，陈建州转发未经授权的赛事画面遭到批评，范玮琪发文酸网民“没有问你的意见！”引爆各界不满。

2023年陈建州卷入MeToo风波后，范玮也第一时间发声力挺丈夫，再度成为舆论焦点。