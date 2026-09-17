（综合讯）近日中国大陆微博等社群平台疯传惊人爆料，指有“当红男明星”在上海进行下体注射玻尿酸医美，不料过程中出现血管栓塞等严重问题。虽然最初的爆料内容未点名任何当事人，也没有任何直接或间接证据，但随后却有娱乐博主将此事件移花接木，甚至帮当红男星王鹤棣创建了负面黑词条，瞬间引起热议。

对此，王鹤棣工作室立刻报案追究造谣者，医院也发声明澄清，王鹤棣并未到该院接受诊疗，该院也没有相关的医疗项目。

王鹤棣工作室9月16日下午发布声明，定位显示在“北京高碑店派出所”，称已取证报案，“我工作室发现网路上有部分使用者恶意捏造针对王鹤棣的不实聊天记录资讯，并透过私域管道和各类社交媒体肆意传播扩散，刻意抹黑诋毁，严重损害王鹤棣的个人声誉，造成了恶劣的网路影响。针对此次突发造谣侵权行为，我工作室绝不姑息、不予退让，已于今日完成证据公证取证，并第一时间向公安机关报案。”

医院声称没相关服务

传闻提到的上海静和医疗也于16日晚发布声明，表示网传所涉人员未在该机构接受诊疗服务，该机构亦也未开展网传事件所涉项目。院方已对不实消息搜集证据，并保留追究法律责任的权利。

至于创建微博话题的博主则发布道歉信，称自己操作疏忽，对词条规则不熟悉而误建词条。不过道歉信中将王鹤棣名字写错，且发布不久后便删除，被质疑缺乏诚意。