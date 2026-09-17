（综合讯）韩国女星尹恩惠（Yoon Eun-hye ）近年积极经营个人 YouTube 频道，经常透过直播与粉丝亲密互动。在最新的直播中，她罕见透露自己近期健康严重亮红灯，不仅遭严重过敏折磨，更吐露过往曾饱受类似恐慌症的心理痛苦，令粉丝相当心疼。

尹恩惠在直播中先向观众报平安，透露身体状况已稍微好转，但回想前两周的病况仍心有余悸。她说：“第一周因为重感冒非常难受，紧接着十天则是严重过敏爆发，手甚至变黑了，痒到完全无法入睡，连续打了一星期的点滴。”

她描述当时皮肤不仅发红、肿胀，连脖子也一片红肿，甚至无法正常上妆，连乳制品都不能食用。为了不耽误预定的工作行程，她只能依靠药物与类固醇治疗，但随后被医生提醒“不能再继续注射类固醇”，幸好经过治疗后，身体已逐渐恢复。

曾在人多场所冒冷汗、喘不过气

除了分享生理病况，尹恩惠在看到一名患有恐慌症，多年不敢出门的粉丝留言时，也敞开心扉分享自己的经历。她坦言，虽然不确定自己是否为真正的恐慌症，但过去极度害怕人多的场合，“比如在机场这种人潮拥挤的地方排队时，我会冒冷汗、甚至觉得呼吸困难，这种状况持续了很长一段时间。”

尹恩惠感叹，当时社会还没有“恐慌症”这个词汇与概念，因此无法精准表达自己的困扰。面对有相同痛苦的粉丝，她建议可以从人少的环境开始尝试，例如观看冷门展览、深夜去汉江散步，或是戴上帽子减少外界注视，慢慢克服心理压力。