（综合讯）韩国演员金佳嬿（Kim Ga-yeon）日前在YouTube节目上透露，当年公开与林遥焕（现在的丈夫）在一起的消息后，收到铺天盖地的恶意评论。因为波及家人，她一口气对80名网民提告，且坚决不和解，只有一名未成年的网民得到她的原谅。

日前金佳嬿在YouTube频道“金佳嬿和林遥焕的游戏夫妇”中聊到当年提告网民的往事。金佳嬿提及，当年公开关系后受到网民的嘲笑。有人嘲笑他们的年龄差（两人是姐弟恋，相差8岁），还有人恶意合成大女儿（与前任丈夫所生）的照片，让她忍无可忍，一口气提告了80多名网民。

金佳嬿说，她最无法忍受波及到家人的言论，因此当年坚决不和解，不过曾撤回对一名未成年学生的控告。当时警方联系金佳嬿，询问是否愿意对一名学生从轻处理，一开始她拒绝，但学生家长希望能与她当面谈谈，因此她决定亲自了解事情经过。

闯祸学生解释背后苦衷

她回忆，当天学生跟一名拄着拐杖的家长一起来，学生害怕地解释，关于金佳嬿的留言不是自己写的，他这么做是怕在学校被排挤。当时同龄学生间流行使用特定网络社群，必须透过大量发文和留言来提升帐号等级，才能融入朋友圈。

这名学生成绩相当优异，是全校第一名，他因为不敢亲自撰写恶意文章，便选择复制其他人的内容再发布，因此成为被提告的对象。

金佳嬿感觉得出对方不是在演戏，考虑到他未成年，因此撤回告诉。这是她多年来唯一一次原谅留恶评的网民，而当年没有公开，是考虑到对方身分，如今算算，对方应该已大学毕业了。

金佳嬿也说，相信对方有好好长大，过着不让她后悔当时决定的人生。这段影片曝光后，获得网民大赞，认为她提告有助于纠正恶评的歪风，同时也对她能原谅学生感到佩服。