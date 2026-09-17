郭亮首次挑战动画配音，为本地动画电影《沧海琴声》中的抗日英雄林谋盛献声，为了拿捏人物的书卷气、力量与使命感，在声音上下了一番功夫；符芳榕则一人声演中、英文版女主角“菲”，更透露被结局感动到数度落泪。

由本地导演韩蕴光和西班牙动画导演Raul Garcia联合执导的《沧海琴声》（The Violinist，简称《沧》），耗时10年、斥资600万元制作，配乐由本地资深音乐人何国杰操刀，并由本地小提琴家及新秀演奏。电影讲述“菲”与“凯”童年因小提琴相识，却在战火中流离失所，最终以琴声为桥梁，用一生寻找彼此。电影今起在本地上映，并推出中英文版本。

虽然是首次为动画配音，但郭亮接受《新明日报》访问时透露对配音并不陌生，因为他自20多岁便开始为电影和电视剧配音，来到新加坡后也曾为日剧、韩剧及纪录片献声。不过他坦言，动画配音对口型的要求更高。

声演真实历史人物林谋盛，也让郭亮费了一番心思，以确保声音符合人物的形象。他认为角色身形清瘦、有书卷气，但作为中年人应带有力量，声音中更有一种“使命感”，同时还得与孙政声演的“凯”的声线有所区分。

“我尽量用自己的声音，以中音区去体现林谋盛的感觉。”郭亮透露，身边有朋友一开始听时甚至认不出是他的声音，让他觉得人物塑造达到了效果。

这部戏最令郭亮难忘的是林谋盛谈到关于梦想的一幕，为了呈现人物对未来美好生活的憧憬，他主动要求重录数次，“希望达到有感而发、真情实意的感觉，不是纯粹朗诵。”

看完电影后，郭亮也大赞作品非常了不起，将严肃主题、历史、对烈士的缅怀等融合在优美的音乐中，让观众能够沉浸其中。

符芳榕更享受华语配音

本地女星符芳榕同时声演中、英文版女主角“菲”，最令她难忘的是最后一场戏，她形容是全片最“苦乐参半”的一刻，“读剧本的时候我哭了，第一次看完整部电影的时候我也哭了。看完电影后更有好一阵子一直掉眼泪，真的被故事深深打动。”

电影涉及战争、离散及新加坡历史，开场与中段战争场面的强烈对比，也令符芳榕特别有感，她感慨道：“真的会觉得，我们走了好远的一段路。”

谈到中、英文版配音哪个比较困难，她坦言更享受华语版，因为华语较有表现力，以声调表达情感也更自然。

至于动画配音面对的最大挑战，则是录音时完全不知道最终画面会是什么模样，符芳榕只能靠想象力在录音室里创造一个“真实”的世界。片中的日语台词也让她直呼很难，幸获经理人Jae及日语老师协助，先录下台词让她逐句跟读。

能为“菲”配音，符芳榕直言非常荣幸，也很佩服幕后的动画师，“这部电影能得到今天的肯定，都是因为大家的用心和努力。”