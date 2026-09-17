（综合讯）日本翻拍韩国神剧《非常律师禹英禑》，由国民女儿芦田爱菜主演，近日演员阵容，以及首波剧照陆续公开。剧组官方帐号公开主角初入社会的模样，其中原版最经典的“过旋转门”桥段，在日版中疑似被改成了“搭电扶梯”，引发网民讨论。

由富士电视台制作的新剧《南田南律师是天才》，故事描述患有自闭症谱系障碍的新人律师南田南，在职场中透过独特视角解决难题并成长的温馨故事。在最新公开的三张剧照中，包含南田南第一天上班前，在角田晃广饰演的父亲面前，拿着镜子努力练习表情的温暖画面；以及她双手紧抓全罩式耳机，神情紧张地站在办公大楼内的模样。

芦田爱菜饰演的南田南（右）第一天上班前，在角田晃广饰演的父亲面前，拿着镜子练习表情。（互联网）

旋转门由电扶梯取代

最引人注目的，是官方X帐号特别点出主角“在不擅长的电扶梯前不知所措的样子”。剧照中，由高桥文哉饰演的律师助理凑人，温柔地看着在电扶梯前裹足不前的南田南。这项改动意味着韩版男女主角以华尔滋舞步通过旋转门的浪漫经典名场面，在日版将由“电扶梯”取而代之。

许多死忠剧迷对此改动感到好奇与担忧，纷纷留言：“所以日本版不是旋转门，而是改成电扶梯吗？？”、“不知有没有旋转门呢？虽然电扶梯也满有难度，但我觉得跟旋转门不能比啊……”、“禹英禑过旋转门的场景像在跳舞一样，太有戏剧张力了，很好奇日本版会变成怎样”。

有日本网民留言指出，“旋转门的场景变成舞蹈很浪漫，确实非常有韩剧的风格，但在日本因为曾经发生过事故，所以看到旋转门的机会比韩国少，而且实际上觉得抓不准搭电扶梯时机的人意外地多，所以我认为这是一个很好的改动”、“这个场景确实很棒，当然能忠于原作是再好不过的了，但在日本因为发生过事故的关系，旋转门比较少，所以这也是无可奈何的事呢”。