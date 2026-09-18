后西游记

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对于经典神话的二次创作，我们是否应该保留原版的精华，还是通过二次创作让神话更贴近现今社会呢？看了这部登上湖南卫视黄金档，成为中国首部进入卫视黄金档的AI（人工智能）生成长剧《后西游记》后，我有了以上的问题。

从电视剧、电影到动画和游戏，孙悟空、唐僧、猪八戒和沙僧早已被一代又一代创作者重新演绎。1986年的央视版《西游记》更成为许多人心中的经典。如今，连AI也加入。

当我们已经有了如此多的西游故事，为什么还需要一个新的《后西游记》？在我看来，它的作用不仅是展示AI在画面生成上的能力。

《后西游记》改编自明末清初匿名作者所著的同名神魔小说。故事发生在孙悟空封圣千年之后，花果山再次诞生石猴。老祖猴给他取名孙小圣，也称齐天小圣，并传授他齐天大圣的棍法和金箍棒。孙小圣在经历十长老石化、猕猴王作乱等事件后，与唐半偈、猪一戒、沙致和等人踏上新的西行之路。

少了哲学重量与思考

乍看之下，这套故事结构与我们熟悉的《西游记》没有太大的距离，只是角色的名字有了一些不同。不过看下去后，我才发现，《后西游记》是在尝试把《西游记》里头外在的冒险，变成一种内心的成长，把“降魔除妖”这种离我们生活较远的情节拉得近一些。

在《西游记》，孙悟空是一个追求自由，不受天庭约束的角色。他因为反抗天庭，被如来佛祖压在五行山下五百年，之后更在踏上西天取经之路前，被戴上紧箍咒。这些东西对孙悟空来说都是实际的枷锁，限制了他的行动。

孙小圣柔软的内心使他容易被情绪左右。（互联网）

相反地，《后西游记》的孙小圣面对的“紧箍咒”更多来自内心。虽然他和孙悟空一样都是从石头中诞生的石猴，却没有孙悟空的自大与傲慢。相较之下，孙小圣性格单纯，内心柔软，也更容易对他人的遭遇产生共情。正因如此，他在面对抉择时往往更受到情感牵绊，这也成了他的“紧箍咒”。

孙悟空的成长，是从无法无天，走向接受规则。孙小圣的成长，则是从被情绪控制，走向理解自己。可惜的是，这种新的诠释并没有在剧中贯彻到底。

相比原著复杂的精神世界，《后西游记》更明显地把故事重心放在个人成长、集体利益，以及为花果山争取荣耀。故事情节有成长、挫败和牺牲，却少了一层能让《西游记》流传至今的哲学重量——取经究竟是不是早已被安排好的命运？

《西游记》经常让因果、时机和命运交织在一起，《后西游记》则少了这么一个引人深思的问题。

角色情绪变化不够细腻

AI生成画面梦幻优美，却无法弥补人物情感上的空缺。（互联网）

《后西游记》导演在《环球时报》一则报道中强调，这部剧的核心剧情、人物成长和情感表达，都是由人类编剧主导，不过我依然觉得剧中部分人物的表情和情绪变化不够细腻。剧中的角色能在很快的时间内领悟到复杂的人生道理，并做出相应的改变。一句对白刚刚出现，下一件事情便已经发生；人物的情绪还没真正沉淀，故事却已经迫不及待地往前走。

《后西游记》无疑是AI影视创作的一次突破，但突破本身也带来新的疑问。过去，我们或许习惯把AI生成的短视频当作短暂的消遣，品质、节奏和人物塑造不是最重要的。可是当AI剧登上卫视黄金档，我们更须要确保剧情节奏符合真实演技，不要让AI生成角色只是成为剧本的“口舌”。