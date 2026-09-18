挑情丑闻

The Scandal

可在Netflix观看

《挑情丑闻》改编自1782年的法国小说《危险关系》，同时也是2003年裴勇俊、李美淑、全度妍主演电影《丑闻：朝鲜男女相悦之事》的全新改编版本。时隔23年重新搬上荧幕，新版不仅将原作电影延伸成八集剧集，也调整了人物设定与关系，使角色之间的情感纠葛更加复杂。

剧中孙艺真（Son Ye-jin）饰演的赵氏夫人自幼便展现文学与绘画才华，是个能力出众、思想独立的女性，但身处传统社会，她仍难以摆脱时代框架，只能将内心真正的欲望藏于表面之下。她与池昌旭（Ji Chang-wook）饰演的“朝鲜第一风流才子”赵元展开一场危险的爱情赌局，而Nana（林珍儿）饰演的年轻寡妇熙妍也意外被卷入其中，三人的关系逐渐失控。

不是你的恋爱

A Love Other than Yours

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徐康俊（左）和安恩真在《不是你的恋爱》中扮演恋爱长跑10年的情侣。（取自KBS Drama脸书）

南宫浩（徐康俊，Seo Kang-joon饰）与李弥度（安恩真，Ahn Eun-jin饰）从7岁起便相识，在经历好友关系后相恋，度过了10年的恋爱时光。随着时间流逝，心动感被熟悉感取代。南宫浩拥有稳定的工作，李弥度则是一名职业生涯不明朗的电影导演，两人现实生活中的差距逐渐成为感情中的矛盾。

此时，电影公司的律师韩泰胜（李周安饰）因导演费和著作权问题与李弥度发生冲突，两人初次见面便针锋相对，但韩泰胜渐渐对李弥度产生兴趣并主动接近。与此同时，新入职的朴秀雅（赵雅兰饰）也与直属上司南宫浩频频发生冲突，两人在不断斗嘴和相处的过程中产生了微妙的感情。韩泰胜和朴秀雅的介入，让南宫浩与李弥度重新审视彼此以及这段感情。