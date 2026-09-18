私召车业者Grab上周三（9月9日）起在社媒推出英语微短剧《我爱上了我的Grab司机》。正式上线前，剧名和预告片已掀起两派争议：一派批评剧情将司机与乘客的越界互动浪漫化，Grab随后发文道歉并解释创作初衷；另一派则认为内容并无不妥，且纯属虚构，不应限制戏剧的创作空间。这部剧的两位主角容启航和林昀憓接受《联合早报》访问，首度回应这场风波。

这部微短剧由林昀憓和容启航主演，讲述一名肩负家庭重担，面对工作压力的“夹心世代”女性，搭上原以为司机是安哥（uncle），实际上却是帅哥的私召车，意外被对方“电”到。容启航饰演的男主角不只载送女方，之后还化身送餐员为她送餐，并上演英雄救美、粉红泡泡等偶像剧情节，也埋下“霸总”桥段伏笔。预告片也打出“如果私召车司机成为你一生挚爱？”的宣传语。

预告片月初曝光后，部分网民期待短剧上线，认为广告形式新颖有趣；但也有人指出，过去已有不少乘客反映或投诉司机行为不当，批评剧情将司机与乘客越过专业界限的互动浪漫化，恐传递错误讯息。《我爱上了我的Grab司机》共12集，截至17日下午已上线10集。

Grab前阵子在社媒发文解释，男女主角虽以司机和乘客身份初遇，但感情是在两人的私生活中逐渐萌芽，剧名则刻意采用微短剧常见的夸张风格。Grab承认取名时欠缺周全考虑，就引发不安致歉，并强调安全、界限和尊重绝不容妥协。

容启航相信观众分得清现实 尊重各方声音

容启航受访时说，他理解部分观众为何反应强烈，尤其是曾遭私召车司机骚扰的乘客。不过，他也希望大家从戏剧创作的角度看待作品，“这是一部微短剧，不是纪录片，我相信观众能够分辨戏剧和现实。”他强调，观众若看完整部剧，便会发现故事重点并非司机骚扰乘客，而是家庭、人际关系，以及“夹心世代”面对的现实困境。

他尊重不同意见，但也认为戏剧作品无须百分之百还原现实，即使改编自真人真事，也会加入戏剧元素，“如果完全按照现实还原，那就是一部纪录片了。”在他看来，这部作品在娱乐性和现实议题之间取得不错的平衡，当中的戏剧化与夸张情节，也是娱乐作品的一部分。

容启航说：“大家当然可以讨论，也可以有自己的看法，这很正常。不过，不妨把它当成一部轻松的作品来观看。生活已经够忙，压力也够大了，有时候看一部戏，让自己放松、开心一下，我觉得也是蛮好的事情。”

林昀憓理解外界担忧 微短剧包装手法或引误解

林昀憓告诉早报，这场争议是她始料未及的，但她理解外界对剧情逻辑及潜在影响的担忧，“特别是作为女生，我觉得这些担忧都很实在。我认真看了观众的评价和看法，也读了许多意见和建议。坦白说，其中不少都非常合理。”

林昀憓（左图右、右图中）和容启航（左图左）首次在戏剧上合作。（林昀憓经纪公司提供）

她透露，剧组拍摄时曾讨论如何呈现这段感情线，但考虑到微短剧每集仅约一分多钟，表达手法难免更直接、夸张，“但现在回头看，可能正因为这样的表达和包装手法，让部分观众产生不同的理解，甚至误解了我们原本想传达的东西。”

林昀憓认为，观众的感受和反馈都值得被听见，也将这场争议视为一次学习机会，重新思考不同类型作品的表达方式，以及演员该如何把角色诠释得更完整。她也希望观众先看作品，别因外在包装而忽略故事想传递的快乐与温暖。

对于另一派观众认为，不应限制戏剧创作，林昀憓表示认同，但也强调，作品若触及敏感题材或社会议题，创作者仍须做足功课，并为表达方式负起责任。

容启航颜值超现实？林昀憓忍受司机“留香”

争议之外，也有观众笑称容启航饰演的私召车司机“颜值太高”，不太符合现实。对此，林昀憓笑说：“我完全同意，颜值真的太高了！”不过，她认为微短剧为了吸引观众，适度脱离现实无妨，最重要的是让大家看得轻松、开心。

有观众笑称容启航饰演的私召车司机和送餐员“颜值太高”，不太符合现实。（取自容启航IG）

首次与容启航合作拍戏，她原本有些紧张，幸好两人首日便迅速建立默契。两人随后又接拍另一部作品，让她笑言：“那段时间见Glenn（启航）的次数，可能比见爸妈还多。”

聊到戏外最难忘的搭车经历，林昀憓分享两段截然不同的回忆。她曾遇上一名健谈的司机，对方劝她及时把握当下，说道：“时间过得很快，有什么想做、想学的，就赶快去做。”她至今仍不时会想起这番话。

另一次的经历却让她哭笑不得。一名司机在20多分钟的车程中不断放屁，她提出开窗透气，对方却担心她会热，坚持不开窗，结果她只好一路默默忍受车内的异味。