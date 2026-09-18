日剧天王木村拓哉（Takuya Kimura）时隔20年再次代言美妆品牌Gatsby，并在广告中重现经典的西装舞，已经53岁的他舞姿依旧帅气不减，和当年一样魅力十足。除了舞姿，他的浓密微卷短发也引来热议。

看木村拓哉YouTube感受私下真实一面

想知道昔日男神、如今依旧魅力不减的木村拓哉近况吗？近年他经常透过个人频道分享日常生活与音乐作品，从探访餐厅品尝美食、在专辑发行日亲自到唱片行“探军情”，到逛服装店购买新衣并分享穿搭，再到各地旅行、钓鱼，内容相当丰富，也让粉丝可以感受他私下真实又松弛的一面。

KARD宣布暂停团体活动

看了男神的“回归”舞蹈，韩国男女混声偶像团体KARD则迎来和粉丝们的“最后一支舞”。他们出道20年后迎来团体句点，所属公司DSP Media今年7月透过官方网站宣布，KARD将于7月28日发行出道以来首张正规专辑“Where To Now? (Part.2) : Nowhere”，以及世界巡回演唱会后解散。

韩团KARD在巡演后宣布暂停团体活动。（取自KARD IG）

DSP Media也感谢一路以来陪伴组合的粉丝，并呼吁大家继续给予成员们支持与鼓励，陪伴他们开启各自新的人生道路。

KARD是韩流乐坛中少见的男女混合团体，2017年正式出道，歌曲“Oh Na Na”、“Don’t Recall”、“Hola Hola”是他们的代表作，他们出道后不仅在韩国打开知名度，也在欧美市场获得高人气。

▲KARD ‘NOW HERE’ 世界巡演 新加坡站

日期：2026年9月27日（星期日）晚上6时

地点：金沙剧院

Jeongwadate

可在YouTube观看

若对韩流还感兴趣，韩国恋爱网络节目“Jeongwadate”可以线上观看！这档节目是体验型综艺《转学者》（Changing Majors，或Jeongwaja）的衍生节目。这档节目集结年轻单身男女在团体联谊的情况下相识。今年节目推出第二季，参与者都是没有恋爱经历的母胎单身。他们会一起吃饭聊天，通过不同任务一起出去约会。节目由BTOB成员李昌燮和EXO成员Kai主持。

除了韩流内容，也有其他精彩娱乐选择。法国经典舞台剧“ART”继2023年在华艺节收获好评后回归新加坡。台湾艺人屈中恒、卜学亮和曾国城将登上滨海湾舞台，为观众带来演出。

该剧讲述三位相交数十年的好友，因其中一人购买了一幅全白的现代艺术画作而引发一连串争执，并由此深刻剖析男性之间的友情、人性与价值观碰撞。

法国经典舞台剧“ART”将再次在狮城上演。（取自Esplanade官网）

▲舞台剧“ART”

日期：2026年9月18日至20日

地点：滨海艺术中心剧院