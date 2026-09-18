（综合讯）中国女星李小璐16岁便凭借电影《天浴》夺得金马影后，演艺生涯起点极高。可是，她与男星贾乃亮结婚后，却因爆出与他好友、首届《中国有嘻哈》冠军PG One的婚外私情，导致双方形象跌入谷底。此后，PG One遭到业界封杀，李小璐也以离婚收场。44岁的她之前才在社媒公开表示自己年轻时太“恋爱脑”，导致如今无戏可演，不料近日她再度因情感动向成为舆论焦点。

有狗仔拍到她与小13岁的嘻哈歌手赵昱涛（又名赵涛）同逛公园，两人互动亲密，令这段传了数年的绯闻再度升温。在曝光的画面中，李小璐带着一名小女孩在公园散步，身旁有年轻男子贴身陪伴。该男子身穿无袖背心，露出手臂上的大片刺青，两人一路边走边聊，相处气氛温馨自然。随后，眼尖的网民凭借标志性的刺青，认出该男子正是曾参加《中国新说唱2020》的歌手赵昱涛。

其实，两人并非首次传出绯闻。早在2022年底，他们就因结伴逛家具店首次被拍，当时李小璐曾在评论区亲自回应：“我跟我的合伙人、司机、干儿子出去吃饭、看电影、溜达都被拍过，都说是在一起。我身边就应该都是女生吗？”以此表达对外界捕风捉影的强烈不满。

不过，在此后的四年里，两人不仅多次被拍到同框，还曾被目击在情人节约会、一同去滑雪场等，如今再度并肩带娃逛公园，也让不少网民猜测两人早已处于稳定交往中。

目前，李小璐虽仍不时在微博更新生活近况，但对此次风波未再有任何回应，被外界解读为形同默认。