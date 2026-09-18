（综合讯）美国乐坛天后Taylor Swift（泰勒丝）的球星老公Travis Kelce（特拉维斯凯尔西）惊传成为庞氏骗局的受害者！美国密苏里州检方日前透露，在一桩吸金超过3500万美元（约4464万新元）的投资诈骗案中，受害投资人名单中赫然出现了凯尔西的名字。

据路透社报道，检察官9月15日在38岁主嫌Siddharth Jawahar（贾瓦哈）的宣判庭上，提及了Kelce是受害者之一。密苏里州东区联邦检察官办公室表示，Jawahar已于2026年1月在圣路易斯联邦地方法院承认三项电信欺诈罪，最终被判处11年有期徒刑，并须支付3135万美元（约4000万新元）的赔偿金。

当地电视台报道指出，检察官在法庭上提及Kelce受害，但并未透露更多细节，因此目前尚不清楚他是何时参与投资、具体损失金额又有多少。

根据办公室公布的案情，Jawahar经营一家总部位于得克萨斯州（Texas）的投资公司“Swiftarc Capital LLC”。他自2015年起向投资人募集资金，却未按承诺分散风险，而是将高达99%资金投入了“Philip Morris Pakistan”。

该笔投资随后大幅贬值，但Jawahar不但隐瞒了客户亏损的真相，反而对外宣称投资持续获利，并利用新投资人的资金来偿还早期加入的投资人，形成了典型的“拆东墙补西墙”庞氏骗局。

检方更控诉，Jawahar侵吞投资人的血汗钱来维持自己的奢华生活，包括频繁搭乘私人飞机、入住豪华酒店及豪宅、享用高级餐饮以及加入各类私人高级俱乐部。在2016年7月至2023年12月期间，他总共“吸金”超过3500万美元，但实际用于投资的资金却仅有约1000万美元（约1275万新元）。

报道指出，Kelce恐怕并非唯一的体坛受害者。《福布斯》在2021年曾报道美国职业篮球运动员Gary Harris（加里哈里斯）的投资版图，当时就提到他投资了由Jawahar共同创办并担任管理合伙人的“Swiftarc Ventures Labs Fund”基金。Harris甚至曾在受访时大赞，自己从Jawahar身上学到了许多投资理财知识。