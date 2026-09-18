（综合讯）2026年黑马中国都市剧《早春晴朗》迎来大结局，男女主角井柏然、孙千凭着细腻的情感与演技，人气居高不下。在剧集收官之际，孙千在微博发表长文，向剧中饰演的“尚之桃”告别。面对一路努力与得到的丰盛结果，她感性写道：“我从来没敢这样想过，真有这样的好事，能落在我头上。”

孙千在告别文写道，最初在剧本里看到角色名字时，觉得有些“软趴趴的”，但深入角色后，才发现角色内在隐藏着坚韧、勇气、敏感与不服输等特质。最让她动容的是，尚之桃的背景与自己高度重合：“哈尔滨人，北漂，能吃苦，不怕累。”。这让孙千仿佛看到了现实中的自己，她忍不住感叹：“这女孩可跟我真像，真的很喜欢她。”

回首与角色深度共处的三个月，孙千满怀不舍。她说，两人的性格同样慢热，在拍摄中彼此交付真心、同频共鸣，“她的剧情变成我的回忆，我的记忆有了她的身影，彼此交叉着，曾几何时分不清了。”对于观众的支持，她更是充满感激：“谢谢大家爱我、谢谢大家比我更爱我。”

最后，她向尚之桃喊话，也像是给自己鼓励：“你有赤诚的心、不计得失的付出，就算别人看不见，命运也不会亏待你的，哪怕今天有雨，但总会晴朗。”字里行间极具诗意与温度。

首次破例发布与女主角合照

另一边厢，井柏然也在剧集收官当天写下了对“栾念”的道别。他坦言，第一次读到栾念的故事时，“总怕自己离他不够近，怕漏掉他冷静外表下那些没说出口的波澜”。但他深感栾念是无比幸运的：“幸运的是，他的克制有人懂，他的随意有人看穿。”最后他向所有认真爱过这个故事的观众致谢：“也谢谢你们看见栾念，看见《早春》。”

值得一提的是，井柏然入行多年一直保持着“收官不发布女主同框物料”的惯例，但此次为了《早春晴朗》，他首次打破惯例，主动晒出与女主角孙千的片场合照，这个举动被网民盛赞为“内娱体面售后的天花板”，认为这是演员对角色和观众的尊重与爱护。

打铁趁热，就在《早》收官当天，优酷官宣筹备续作《盛夏晴朗》，并发布首款概念海报。虽然幕后制作团队与编剧高小娴确认回归，但主演阵容尚未最终敲定，急得大批CP粉疯狂刷屏，喊话井柏然、孙千二搭回归，甚至纷纷放话“换人就弃剧”，展现了该剧的长尾号召力。