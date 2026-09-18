新加坡政府自9月起放宽方言电影限制，由彭氏兄弟执导、何超仪主演的香港惊悚片《拾荒法师》将于10月15日在邵氏院线公映，成为新规下首部同步推出粤语原音以及华语配音版的新片。

负责本片东南亚及台湾发行的CJ ENM HK资深副总裁兼总经理汪建伟告诉《联合早报》：“《拾荒法师》是许久未见的香港制作恐怖片，融合了巫术、动作及犯罪悬疑元素。很高兴在方言电影新政策下，成为新加坡首部同时上映华语版和粤语原音版的电影，让新加坡观众能够原汁原味感受电影里的粤语对白和故事。希望大家进戏院支持。”

原音版场次料比配音版多

政府9月起放宽电影和付费电视的方言内容限制，只要同时配上华文字幕，并提供华语配音版本，方言电影在戏院的公映场次不再受限制。

关于《拾荒法师》原音版与配音版的每日场次比例，据记者向业内人士了解，《拾》每天须安排至少一场华语配音版，鉴于多数观众估计会选择原音版，其场次预计比配音版更多。

《拾》由何超仪旗下电影公司852 Films制作，制作费约300万美元（约380万新元），并由她的丈夫陈子聪监制。导演阵容是一大看点，曾凭《见鬼》系列奠定亚洲惊悚片大师地位的“彭氏兄弟”彭顺和彭发，时隔12年再度联手执导。

何超仪戏里蓬头垢面 戏外有严重洁癖

何超仪饰演行为古怪的蓝沛清，总背着大布袋四处捡拾“垃圾”。她其实能收集意外身亡者的灵魂，并引导他们步入轮回。当连串可疑死亡事件牵出一场神秘仪式，她与警员黄明（陈家乐饰）联手追查真相，却逐步逼近幕后的超自然力量，甚至可能沦为仪式的下一个牺牲者。

《拾荒法师》早前在曼谷国际电影节举行记者会，片中蓬头垢面的何超仪透露，自己有严重洁癖，平日外出回家后，触碰宠物或沙发前必先洗澡。这次为了投入角色，她却睡进以两公吨真实垃圾搭建的场景，“为了让自己相信角色，就必须拥抱这些垃圾。大脑相信了，皮肤却不配合，甚至起疹发炎。”

本片继在韩国富川国际奇幻影展世界首映后，获选为曼谷国际电影节“Midnight”单元开幕片，并入围10月举行的第59届西班牙锡切斯国际奇幻电影节“Sitges Collection”单元。