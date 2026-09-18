（综合讯）29岁中国女演员肖妍倪（原名马佳冶）毕业于北京电影学院，曾参演电影《梦次方》《找个欧巴是爸爸》《刚刚好的爱情》、剧集《班长殿下》《征途》《紫禁迷宫》等作品。2021年9月，她在结束连续高强度的拍戏行程返家后，突发心脏骤停。虽经全力抢救保住性命，却因缺血缺氧性脑病，她被医生确诊陷入植物人状态。在昏迷三个月后，肖妍倪奇迹般苏醒，并在历经长达近五年的复健后近日回归荧幕。

生病前的肖妍倪是一个典型的工作狂。为了在竞争激烈的演艺圈争取更多曝光，她连过年期间都完全不敢休息，每天全靠三四杯黑咖啡硬撑提神，心里总想着“自己马上就要红了”。不料，身体却在事业上升期彻底超负荷，给了她重重一击。

2022年初，昏迷三个月的她虽然奇迹苏醒，但左侧身体近乎瘫痪，完全不受控制。面对人生绝境，她展现了超乎常人的韧性。在历经三年的魔鬼复健后，她终于在2025年4月重新迈出步伐独立行走，并于同年底恢复了基本生活自理能力。

近日，肖妍倪选择重新踏上横店片场。她坦言，很多业内人士甚至以为她早已不在人世，她这次回来，就是想让大家看到“我还在、我回来了”。可是，阔别多年的片场对她而言并不友好。她接受中媒《九派新闻》访问时，还原了试镜时遭遇冷言冷语的真实过程。

有一回她一天之内跑了八个剧组，没想到试镜第一个剧组时，对方看到她的身体状况时说：“哇塞，你都这样了还出来拍戏啊？” 在听完她的患病经历后，对方竟劝退道：“你这样还来拍戏，躺平得了！”

被问及听到劝退的话是否感到受伤时，肖妍倪淡然回道：“还行吧！首先我去之前就知道他们会这么说，心里早就做好了准备。而且他们否定我也是应该的，因为确实情况就是这样啊。”

除了要面对异样的眼光，她复出后的片酬也大不如前。不过，她还是很珍惜每一次上镜的机会。她感性坦言，唯有站在聚光灯下，才觉得自己是真正活着，也希望能靠自己的双手赚钱，分担母亲的生活压力。皇天不负有心人，她也凭着不服输的精神，成功拿下了两部短剧的角色。