（综合讯）40岁西洋流行天后Lady Gaga（女神卡卡）与未婚夫Michael Polansky（麦可波兰斯基）喜迎人生新身份！两人通过代理孕母秘密迎来女儿出生，一家三口近日外出散步的温馨画面首度曝光。据美媒“TMZ”取得的出生证明显示，宝宝的完整姓名为Rose Bean Polansky（罗斯宾波兰斯基），她于2026年6月9日晚间11点19分，在洛杉矶西达赛奈医疗中心顺利诞生。

据悉，负责为卡卡接生的是被誉为“明星御用医生”的Robert Katz（罗伯特卡茨）。至于卡卡为何选择通过代孕方式当妈妈，目前她与未婚夫均未公开说明原因。不过，外界普遍猜测这与她长期饱受纤维肌痛症折磨有关。

卡卡过去多次公开谈及自己罹患纤维肌痛症的经历，她曾在2017年的个人纪录片《卡卡：五尺二寸》（Gaga: Five Foot Two）中，披露与慢性疼痛共处的心路历程。2020年接受Oprah Winfrey（奥普拉·温弗里）专访时，她甚至坦言：“即使今天坐在这里跟你说话，我仍然从头到脚都在痛。”尽管她于2025年透露病情已获得控制，但偶尔仍需面对“疼痛的日子”。

小公主的名字“Rose Bean”曝光后，在网上引发了热烈讨论。有指“Rose”这个名字，与卡卡本人的演艺生涯颇具渊源，她不仅在脊椎上纹有一整支玫瑰刺青，更曾在电影《星梦情深》（A Star Is Born）中深情献唱名曲“La Vie En Rose”，女儿的名字被视为对该经典之作的浪漫呼应。

其次，中间名“Bean”，则被猜测是向已故LGBTQ+运动先驱、迪斯科歌手Carl Bean（卡尔宾）致敬。卡卡曾公开表示，自己的歌曲“Born This Way”的创作灵感正是源于卡尔。不过，这些说法未获卡卡亲自证实。

卡与麦可自2024年订婚后，感情一直相当稳定。近期两人明显减少公开露面，沉浸于新生命带来的喜悦。虽然日前有传闻指两人已秘密完婚，但知情人士透露他们目前仍处于未婚夫妻状态。