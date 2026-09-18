（综合讯）中国影视平台优酷日前公布2027年度待播剧单，当中以人气女星赵露思强势加盟最受瞩目。早前屡传复工受阻的她，相隔两年携新剧《告别信》回归，不仅担正女主角更首度亲自执导，开创中国“95后小花”自导自演的先河。

《告》改编自德国热门小说《13封自杀告别信》，定位为黑色幽默、女性成长题材，共10集，每集约45分钟，预计10月在成都开机。故事讲述年近30的单身女性，遭遇失业与失恋双重打击后寄出13封告别信准备结束生命，却因意外中断被迫直面生活的荒诞，进而展开自我救赎。

据悉，赵露思凭着强大的市场号召力，令剧集省略繁琐审核流程，直接获资方与平台批准。此外，赵露思不仅担任导演和领衔主演，其工作室也是出品方之一。日前，有网民捕获她专程飞往韩国亲自采购服饰，为新剧造型做足准备。

备受关注的男主角人选方面，网传将由丞磊担演。两人过去曾传出合作古装剧《青云台》，当时因男方团队临门一脚拒演，引发双方粉丝激烈争执，赵露思工作室则曾澄清无意参演。如今两人传出有望于《告别信》破冰合作，随即成为外界关注的焦点。

不过，截至发稿前，剧组和丞磊工作室都未对出演传闻作出回应。据说丞磊的粉丝也称其从未接触过该项目，网传信息仅为未经证实的爆料。