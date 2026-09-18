（北京讯）中国微短剧产业监管迎来重大新政！国家广电总局9月17日宣布，全国微短剧用户规模已突破8亿大关，对比2025年的6.96亿，短短一年内暴增1.04亿。针对当前市场上AI（人工智能）剧占比高达九成的现状，广电总局明确表态：“真人剧是精品创作的主力，要大力扶持。”未来官方将祭出实质性资金扶持，确保优质真人影视作品获得回报。

广电总局网络视听节目管理司司长王小亮在发布会上指出，2026年前八个月共上线43万部微短剧，是2025年全年的13倍，其中高达九成以上依赖AI技术生成。

尽管AI大幅降低成本并打开创新空间，却也带来内容品质与侵权等新挑战。对此，王小亮重申官方立场：“我们的态度很明确：真人剧是精品创作的主力，要大力扶持。我们深入实施微短剧精品创作计划，指导平台开设‘真人剧专区’，拿出真金白银来扶持，让好作品有市场、有回报。”官方定调AI仅是工具，人才是创作主体。

2026年已下架6.8万部违规剧

在扶持真人剧的同时，广电总局也对AI剧严加规范，要求AI生成内容必须打上专属标识，推动平台严守肖像与声音授权底线，做到全流程把关。

2026年以来，监管部门聚焦有害低俗、儿童不良导向以及侵权盗版等内容开展专项治理，全网至今已下架6.8万部违规微短剧，其中被处置的违规内容有90％以上皆为AI剧。这显示出，微短剧正逐步告别早期的野蛮生长，转向追求品质的高质量发展阶段。《微短剧发展管理办法》已于9月1日正式实施，监管力度已全面扩及AI剧。

面对官方“拿出真金白银”大力扶持真人剧的新政，中国网民反应不一。支持者普遍乐见其成，认为AI剧侵权问题泛滥，且无法取代真人演技，“虽然喜欢看AI漫剧，但说实话AI侵权确实太严重了，不仅背景音乐直接套用，还非法融合了明星肖像，只是没被起诉而已。”也有不少观众力挺传统影视从业者：“认真做剧演戏的演员、制片和导演，应该被认可与鼓励。”

不过，也有网民持保留或质疑态度。有网民认为，AI剧的崛起顺应了特定市场需求：“有个问题也值得认真想想：为什么现在偏偏有不少人愿意看AI剧，甚至越看越上头？”另有观点指出：“虽然我也看AI剧，但也是偶尔看到喜欢的题材才会看，千篇一律的脸还有剧情套路看多了也会腻。”甚至有部分网友调侃，这一政策的推出，更像是传统影视圈在面临AI颠覆性冲击下的“饭碗保卫战”。