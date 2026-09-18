为纪念新加坡与日本建交60周年，日本ABC电视台将于10月18日推出全新原创日剧“SQUALL”。该剧开创了日剧史上的先河，是首部全程在新加坡进行实景拍摄的电视剧，据悉拍摄景点包括新加坡动物园、鱼尾狮公园、加东一带与牛车水等。继日前公布两位担纲主演的日本艺人——新生代女星莉子（Riko）和日本男团“原因在自己”（GNJB）成员吉泽要人（Kaname Yoshizawa）之后，平台星期五（9月18日）公布参演该剧的新加坡演员为容启航。

容启航在电视台官网的访问中表示，此次饰演的“伦”是一个复杂且富有层次感的人物。他透露，伦既是一名艺术家，也是一个追寻自身命运的男人，同时还是一位在艺术与爱情之间挣扎的恋人。“他是一个会倾尽全力去爱、在感情中毫无保留的人。他不仅会细心留意所爱之人的任何细微变化，同时也渴望遇见一个能让他感受到活着的美好伴侣。在这一点上，我觉得我和他有许多共同之处。”

谈及首次出演日剧，容启航坦言自己一直非常喜欢日本电影，尤其是片中独特的叙事方式与视觉美学。他表示，出演日本电视剧一直是他的梦想，继“SQUALL”之后，他希望未来能有机会挑战日本电影以及更多日剧。

他在访问中也透露，导演桑岛宪司（Kenji Kuwashima）甚至特意写了一封“情书”邀约他参与这个项目，这让他感受到了导演和制作团队对这个故事的诚意与热忱，“我也被这部剧所描绘的爱情、失去的记忆以及三角恋故事所吸引。”

故事围绕失去四年记忆的主人公“樱”（莉子饰）展开。她跟随因工作调职的未婚夫“瑛太”（吉泽要人饰）来到新加坡，并在野生动物园找到了导游的工作。两人在狮城展开了新生活，虽然生活表面平静幸福，但樱行李中留存的一把刻有“203”字样的旧钥匙，始终是她解不开的心结。某日，一场突如其来的热带骤雨将樱困在小巷中，让她邂逅了新加坡男子“伦”（容启航饰）。明明是初次相见，伦却带给樱一种无法言喻的熟悉感。两人的交谈拉开了命运的序幕，这场相遇实则是风暴来临前的宁静。那把神秘的“203”钥匙，能否为樱开启被尘封四年的记忆？