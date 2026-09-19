陈盈洁一生回顾

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台语歌坛“大姐大”陈盈洁今年8月逝世，她的歌声唱尽浮沉岁月，台湾台视新闻YouTube频道特地为她制作了一个特辑，回顾她的一生。此外，台视官方频道也有她演唱华语、福建，甚至客家金曲，如《郊道》《泪的小雨》《我与咖啡》《祝你顺风》《客家本色》《桃花开》《细妹按靓》以及客家山歌等的精彩片段。当然少不了她的福建歌代表作。

桃莉巴顿：致敬传奇

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8月25日逝世的美国一代乡村音乐天后Dolly Parton（桃莉巴顿），从田纳西州大雾山（Great Smoky Mountains，Tennessee）的小山村变成国际巨星，这部纪录片追溯她一路走向巨星的历程。

出身贫困家庭的她很早就开始写歌、唱歌，逐渐进入乡村音乐圈，再跨界到流行市场。她一生创作大量歌曲，作品涵盖爱情、贫困、女性、家庭和普通劳动者的生活。

“I Will Always Love You”被Whitney Houston（惠妮休斯顿）唱成全球经典，原来是出自桃莉的手笔。影片也提及她多首重要的歌曲包括“9 to 5”“Coat of Many Colors”“Here You Come Again”和“Jolene”等。

影片还谈到她著名的标志性的外形：乡下芭比（Backwoods Barbie）——夸张的金色大卷发、华丽服装、闪亮服饰，以及她如何把它逐渐发展成自己品牌的一部分。



她创办的主题乐园“桃莱坞公园”（Dollywood），原来与她的家乡和童年经历大有关系。她还创办“想象图书馆”（Imagination Library）为儿童提供免费童书，是有多项社会公益贡献的慈善家。