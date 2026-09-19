“黑人”陈建州因急性心肌梗塞紧急送医，妻子范玮琪（范范）接受台湾媒体访问时心有余悸地说，幸好丈夫原本赴日行程被自己拦下，脱口说出“好险他真的没有去，不然他就会像熙媛一样……”一句话引发网民批评。看到报道时，我不禁替范范捏把冷汗，也不禁怀疑：她真的不是被媒体“sabo”（从中作梗）吗？没想到几天后就看到其经纪公司澄清说，她从未发表过上述言论。媒体和艺人之间是否存在沟通障碍，我无从查证。但可以确定的是，多年来经历过数次“失言”风波的范范，往后说话想必会更加谨慎吧？毕竟有时候，不说，比多说来得保险。——曾慧仪

终于搭上追剧列车看完《早春晴朗》，不得不说，人人都来演霸总，栾念却只能是井柏然。这部“都市职场情感剧”，男主设定是个毒舌孔雀男。井柏然亲自担任角色造型师，搭配超过120套造型（也用了自己的私服），仔细看会察觉服装呼应剧中情感阶段和心境的转变。虽说演员能做这类尝试的机会不多，但能够让角色“孔雀开屏”得精准无误，辅助演出，也让故事氛围和质感再提上一个档位，是塑造角色重要的一步。所以才说，栾念，还得是井柏然。——赖婉丽

最近看了好些以权斗、宫斗、商斗之名，行偶像剧之实的古装剧，每回都看了个寂寞。以为可以看到斗智斗勇，却差点被将军们的粉底液淹死，再被男女主角动不动就暧昧、撒娇、吃醋给闷死。等了好久终于等到谭松韵和刘学义主演的《兰香如故》，让人可以好好看一部有营养的剧。虽然说的不外就是落难千金逆袭的故事，但胜在制作讲究，故事精彩，更重要的是谭松韵稳妥自然的演技，让我找回久违的投入感。终于不必边刷手机边看剧，经历“看之无味，弃之可惜”的挣扎。——李妙音