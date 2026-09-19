別班第二季

Vivant 2

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由《半泽直树》、《陆王》导演福泽克雄企划、编剧、执导，堺雅人、阿部宽、二宫和也、役所广司、松坂桃李、小日向文世主演，在海外拍摄的电影规格超级大制作，两季宣传玩神秘策略奏效，收视率太夸张，第二季开播收视率高达18.8%，播映以来平均收视率16.15%。

日本观众为何如此捧场，我其实有点纳闷。或许是为了堪称史诗级演员阵容，也或许因为题材够新奇。以自卫队秘密情报组织“别班”为主轴，尽管日本政府多年来不断否认，但日本人深信“别班”真实存在，日本防卫大臣小泉进次郎近日甚至在公开场合被问及“别班”议题。

阿部宽（左）和堺雅人一收一放，同剧对决演技。（互联网）

三年前播映的上一季讲伪装成平庸商社职员实则是“别班”的堺雅人，到中亚某国追讨款项，与公安部的阿部宽共同瓦解恐怖组织“Tent”。领导“Tent”的役所广司是堺雅人的亲生父亲，而真相揭露“Tent”其实多年来致力于救援孤儿。参演的都是我喜爱的演员，但我对第一季无感，甚至已忘记自己究竟看过什么，尤其熙熙攘攘搞了半天“Tent”竟然是正义一方，役所广司莫名其妙就此退场更让我无言。

叙事夸张演员炫技

不过既然是现象级剧集，无论如何总要看到最后。第二季格局更大，故事更夸张。话说堺雅人枪杀役所广司之后，包括松坂桃李等五名“别班”遭绑架下落不明，追查之下发现幕后黑手是中国谍报组织“信息”，日中间谍生死大战随即展开……

切勿思考合理性，“夸张”是此剧关键词，情节夸、演技夸，诈死、假背叛，忠奸易位谁是反派谁是别班，每集似是而非埋下大量伏笔抛出一堆谜团引起剧迷推理讨论，推高情绪达到极致然后情节鬼转告知一切都是假的。看这剧太累，脑子烧坏大概也猜不出后续，反正到最后总会把逻辑圆回来，我怀疑福泽克雄根本享受着一本正经恶搞戏耍观众的乐趣。

堺雅人一直是我非常喜欢的演员。从《新选组》《笃姬》“Joker”未走红时已欣赏，但一部《半泽直树》从此让他受困于脸谱式浮夸演绎风格。《别班》中诠释温和善良软绵绵的主角，存在着凶悍冷酷的第二人格时不时登场对话，这个设计原本相当有趣。

岂料第二季竟还出现长相一模一样的中国双面间谍且痴恋阿部宽的阴阳怪气同性恋，一人三角，《别班》系列俨然是堺雅人走火入魔的个人炫技秀。集集演技疲劳轰炸，我纵使爱他也觉得难以承受。

众星撑场仍有看点

62岁的阿部宽一直是日本观众心中无可替代的最强男主角。（互联网）

不过众星云集，再怎样也还是看得下去的。第二季当剧情聚焦在阿部宽身上，终于燃起了我追看的热情。有网友说每当阿部宽出现在中亚城镇，画面顿时变成赏心悦目的旅游节目，阿部大叔的内敛演技加优雅气度，的确是此剧最美风景。

老戏骨小日向文世演技向来有说服力，当别班绰绰有余。（互联网）

又跩又酷的“Tent”少主二宫和也亦有吸引视线的魅力，就连忽忠忽奸的小日向文世气势也比堺雅人强，但这两位的戏份怎地这么少？还有松坂桃李呢？播了八集只见到他出现几分钟而且被折腾得俊脸全毁，连表情也看不清楚……