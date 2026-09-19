拍戏、直播带货和房地产事业齐头并进，58岁的汤妙玲没有退休的想法，反而非常感谢所有的工作机会。

曾淡出荧幕的资深艺人汤妙玲，近年来其实作品并不少。除了演出电影《钱不够用3》，参与英语剧“128 Circle”第三季和“Provocative”，最近还参与了网络微喜剧“BingBingBiangBiang Kopidiam”的拍摄，另一部微短剧《我的女同学的秘密》也将于9月19日上线。

《我的女同学的秘密》的故事主角小云（吕佳颖饰）是顶尖大学里的模范生。然而，在她看似“人生胜利组”的背后，却隐藏一个秘密。每到夜晚，她便化身为穿梭在精英阶层的红颜知己，为他们提供不为人知的倾诉服务。随着经济压力不断加剧，她维持的双面人生逐渐失控。

现实生活中属“等一等”类型母亲

汤妙玲（左）和吕佳颖在《我的女同学的秘密》中饰演一对母女。（受访者提供）

汤妙玲在剧中饰演小云的母亲秀玲。这是她首次与吕佳颖合作，这对母女在戏里有几场情感戏，她大赞选秀比赛“才华横溢出新秀”出身的吕佳颖在诠释情感戏时表现很好，合作起来也非常舒服。她说：“佳颖的年龄和我女儿一样，所以那场戏演起来感觉她真的就像是我自己的女儿，情感很深入，我可以感同身受。”

代入剧中角色，如果发现女儿有秘密，身为母亲的她会怎么处理？汤妙玲说：“如果我有什么顾虑，一般会先等一等，不是那种急着马上打电话去问的类型。我会先观察，看看她OK吗，有没有什么不寻常的行为举止，等到最恰当的时候，我才会好好跟她坐下来谈。”

她补充道：“或许是因为我女儿的性格比较强，我就觉得自己不可以太过‘硬’，我会很委婉地问她情况。”她透露自己有次用“暗示”的方式试探女儿的反应，反倒换来对方说：“妈咪，你有什么东西要讲你可以直接问……”

对内对外都是“筹委”

汤妙玲于1994年结婚，一对儿女已经长大成人。27岁的大女儿除了经营奇亚籽碗（chia seed bowl）生意，还经营着一家网络行销公司；23岁的儿子目前在澳大利亚墨尔本读大学。

看着孩子们都有了各自忙碌的生活重心，她坦言“失落感是肯定有的”。“没办法，人生本来就会经历不同的阶段，但是挺想念他们小时候的样子。他们现在都很忙，吃饭、出国什么，我都要提前约他们，要迁就大家的时间不容易。”

她说，自己是家中那个为家庭聚会出谋划策、协调时间的人。现阶段的她特别珍惜与孩子们相聚的时光。

由汤妙玲（前排左）与洪国锐、黄瀞仪和邱国皓筹办的中秋聚会，今年已迈入第十个年头。（受访者提供）

家庭之外，汤妙玲还是每年新传媒前身——新广（新加坡广播局）和新视（新加坡电视机构）中秋聚会的筹委之一。每年中秋佳节，她与前同事洪国锐、黄瀞仪和邱国皓都会邀请台前幕后的电视人聚会，这一办就办了十年。四人各司其职，分管财务、联系餐馆，甚至为行动不便的年长者提供交通接送，希望大家能快快乐乐地到来，平平安安地离开。

今年的聚会刚于9月12日举行。除了熟悉的面孔，今年还迎来了李海杰、李建汉、朱秀凤等新朋友出席。汤妙玲说，会选择中秋节相聚，其实也是巧合。“（第一年）刚好安排在9月，后来觉得每年办中秋聚会挺好的，就继续办了下去，每年中秋团圆，月圆人团圆。”

感恩还有工作

拍戏之余，汤妙玲也兼顾着房地产中介事业。她说：“我还有执照，就是服务手上的客户，或是朋友如果有需要我就帮忙，不会到外头做展销会。”至于直播带货，她每周都会做一次。

记者笑说汤妙玲是否“一天有48小时”，才能在没有助理的情况下自己安排行程？她谦虚回说：“我觉得我好像在打散工，因为这几份工作（的性质）都不稳定，我不懂下一部戏什么时候来，直播也很难讲，中介也一样，我不知道哪个客户要把他的房子卖出去或租出去……虽然这样，但我还是一直都有工作做，我觉得很感恩。”