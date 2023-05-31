（综合讯）63岁“功夫皇帝”李连杰近年大幅减产，不仅外貌被指出现“断崖式衰老”，其健康状况也备受关注。他几年前因罹患甲状腺功能亢进症（甲亢），长期受到病情及药物副作用影响，一度面容憔悴，后来状态奇迹回春，却遭疯传“换心续命”、“全身换血”等夸张传闻，他后来亲自出面否认这些传闻。不过近日，李连杰拍摄短视频分享近况，突然自曝患上阿兹海默症（俗称老年痴呆），甚至称手麻到不会动，让不少粉丝相当担忧。

憔悴趴在桌上 粉丝忧健康状况

李连杰近日拍片与粉丝分享近况，他表示：“老年痴呆，麻了，不动了！”从画面中可以看到，李连杰气色对比过去看起来憔悴许多，而工作人员也问到李连杰是否会有想“摆烂”时，他一脸无奈表示“我昨天就想啥也不干的”，却遭到工作人频频催促。

李连杰表示自己很想躺平，无奈一直被工作人员催促还得应付一堆工作，让他无奈叹气。（互联网）

虽然受访时语调幽默、态度轻松，但随后李连杰却叹气趴在桌上，展现私底下真性情的模样。不过他整个人看起来充满倦意，不免让外界忧心身体状况。

拍戏半生全身旧伤 脊椎错位肋骨断裂

今年5月，李连杰在美国纽约宣传英文版新书《超越生死》（Beyond Life And Death）时曾接受访问，他透露年轻时拍戏屡受重伤，脊椎错位、肋骨断裂等，他也坦言：“由于拍电影留下了很多旧伤，一直困扰着我，所以我无法像正常人一样锻炼。我只是打打太极，有时会和妻子打乒乓球。我们打球不争输赢，就是为了活动一下身体，打个45分钟就会出汗。”

李连杰曾因甲亢导致眼睛凸出，双颊凹陷，模样十分苍老。（互联网）

甲亢导致眼球突出 曾忧心演艺生涯毁于一旦

李连杰在2013年确诊甲亢，受药物副作用影响，一度出现身形暴肥、面容苍老憔悴的情况。谈及甲亢带来的打击，他坦言：“当我摔断了腿或手臂，痊愈后我还能继续工作。但这个病（甲亢）改变了我的容貌。我照镜子，发现眼球都突出来了。

李连杰三年前代言照曝光，吓坏不少人，更用“断崖式衰老”形容他的老态。（互联网）

“我想完成自己的演艺生涯，但我担心没有人想看到我现在的样子。我配合医生治疗、按时服药，利用这段时间锻炼心智。我意识到抱怨和挣扎并不能让我的脸恢复正常。那大概是我人生中最艰难的时期，但对我的内心修行却大有裨益。”

不过李连杰也表示近年状况已有好转：“近几年，这个病我已经控制得蛮好了。”