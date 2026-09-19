刘子绚8月初在社媒Instagram(IG)贴出老公田铭耀手持拐杖走路的背影，引起粉丝担心。《联合早报》记者9月18日到新传媒摄影棚，探班正在拍摄剧集《早知道》的田铭耀，并关心他的伤势。田铭耀抬了抬左脚，说自己目前状况好多了。

田铭耀还原事发经过，说自己早在拍摄《金色大道》时就曾拉伤，有时拍摄前没有做好热身，也会不经意间拉伤。旧患加新伤，再加上“有些年纪了”，一切都在一个休息日“爆发”。他忆述：“我一转身，就听到‘biak’一声，我心想，完了！我不可以去整脊（Chiropractic）了，一定要去看中医。我那时还自己开车去，没想到针灸后，连路都没办法走。”

田铭耀这时才意识到事情的严重性，马上打电话给太太刘子绚，请她来载他去看医生，“吃药、打了类固醇，休息了两天。那两天我完全不能站、不能坐、不能躺，所有的动作都必须很慢。那两天都是太太帮我穿衣服，幸好她人在新加坡，可以照顾我。”

田铭耀受伤时太太刘子绚悉心照顾。（取自田铭耀IG）

“抢先”用岳母的拐杖

幸好针灸三次之后，田铭耀的腰伤稍微好转，脚也可以微微抬起来。他说：“试想一下，如果我换衣服都要靠工作人员，太尴尬了！我太太还说要来片场当我助理，但我不想麻烦她，所以跟她说有什么事我再打给她，请她接送我（上下班）就好。”

他幽默地说：“我们很喜欢出国走走，岳母有时会脚痛，我之前买了一个拐杖给她，那个拐杖还可以打开来当椅子坐。没想到她还没用，我就先开张了哈哈！”

刘子绚8月初在社媒IG贴出田铭耀手持拐杖走路的背影。（取自刘子绚IG）

田铭耀透露还没去做详细的检查，但目前状况OK。他语带抱歉地说：“演员受伤，可能（会导致）大家都不能开工。很感谢剧组，要调整很多东西，也很迁就我，让我感受到很多爱。”

但这次的经历，也让田铭耀感受到自己并不孤单。“我本来以为突然拉伤‘有点夸张’，但身边很多人都告诉我不同的经历，有的穿裤子时拉伤，有的坐着起身时拉伤，原来大家都会遇到。”他现在更重视拉伸，起床时也不会立刻快速起身，而是放慢动作。

后悔没到香港“试一试”

《早知道》以奇幻喜剧包装“能否改写命运”的命题，讲述汽车销售员王海龙（田铭耀饰）遭雷击后，意外在梦中获得预知未来的超能力。他无法说破天机，只能靠行动改变命运。随着梦境接连预示家人的危机，甚至梦见自己与弟弟为救妻而死于车祸，于是拼命改写命运，却发现一切仍走向既定结局。

田铭耀在《早知道》里演绎汽车销售员王海龙，获得预知未来的能力后，他的生活开始出现了变化。（新传媒提供）

戏中角色拥有预知的能力，而在现实生活中，田铭耀感到遗憾的“早知道”瞬间，是刚入行时的一次抉择。他回忆道：“我刚入行时，其实有一次机会可以到香港发展。但当时的我没有胆量，想说算了，都不知道是真的还假的。早知道去试试看，不过我也相信，一切都是最好的安排。”

被问及现实生活中是否会去算命，他直言自己并不迷信，但每年新年会看生肖运势作为参考。他还自曝曾经向神明许愿，希望刘子绚能够顺利抱走“红星大奖”视后奖座，“我当时许愿，如果她得奖的话，我吃斋两年……”

看见记者惊讶的表情，田铭耀解释说：“不是每天，是初一十五。说来好笑，我许愿时也很自然地停了两秒，脱口而出‘初一十五’，可能我内心觉得诚意这种东西还是不要梭哈（一次性全押）比较好。”因此，从四月开始，田铭耀已经把农历初一和十五的日期标记在记事本里。“只要不吃肉就行了，有时候在外面拍戏比较麻烦，我就吃沙拉。”

20集的 《早知道》于6月中开机，预计10月初杀青，2027年1月播出。剧集由丁美莲监制，刘清盆担任故事人，其他演员包括蔡琦慧、郭亮、胡煜诗、黃振隆、谢俊峰、卓芳娴、许美珍、刘谦益等。