（台北讯）“黑人”陈建州15日突发急性心肌梗塞，紧急送往台大医院治疗，手术顺利已转至普通病房。不过，他日前晒出王力宏等四名亲友前来加护病房探病的照片，疑似违反探病规定，引发特权质疑。此外，王力宏合照时手拿尿壶也引发讨论，让ICU医生陈志金狠酸真是“哪壶不提，提尿壶！”

台湾加护病房医生陈志金在脸书发文指出，加护病房会客一般就是两个人，病人真的“剩下时间不多”的时候才会采取“弹性会客”，亲友探视的时间、人数都可弹性处理。他也说，没那么病危的人有时候也会“视情况”通融，“不过，很少看到有人得了便宜，还会大剌剌地把违反规定的照片上传让人家议论的。人家医院给你方便，你就静静地感谢就好，不要把照片贴出来，陷人家于不义嘛。”

同时，他也点名“那位去探病的明星朋友”（指王力宏），竟然还拿起尿壶来拍照，“到底知不知道自己在干什么……记得去洗手喔”，狠酸真的是“哪壶不提，提尿壶！”

对此，台大医院医务秘书暨发言人陈彦元呼吁，在台大接受治疗的病人与其家属，应遵守相关规定与管制，共创安全不受干扰环境。

黑人看起来健康 为什么还会心肌梗塞？

陈建州日前惊传急性心肌梗塞，检查发现心脏血管阻塞高达90%，紧急接受心导管手术并放置支架。由于他平时热爱运动、身材精实，甚至经常打篮球，也让不少人疑惑：明明看起来这么健康，为什么还会心肌梗塞？

台湾中心综合医院心脏血管外科医师袁明琦指出，心肌梗塞不一定都是长期血管硬化造成，也可能与血管突然痉挛有关；陈建州平时体能好，另外两条血管也可能仍具有代偿能力，反而替他争取到就医时间。

袁明琦解释，心脏主要有三条冠状动脉，最常见的血管阻塞原因是“动脉粥状硬化”，包括胆固醇过高、血糖过高，长期累积后都可能让血管逐渐狭窄；抽烟、生活压力太大、睡眠不足等，也都会加速血管硬化。不过，并非所有心肌梗塞都是血管长期“越塞越窄”。袁明琦指出，另一种常见情况是“血管痉挛”，尤其在天气闷热、身体缺水、睡眠不足或过度疲劳时，都可能让冠状动脉突然收缩。

他形容，血管痉挛就像“含羞草”一样，“一去触碰它的时候，它突然间会缩起来。”有些病人做进一步检查时，甚至没有发现明显的动脉粥状硬化，但血管仍可能因为瞬间痉挛而出现堵塞。

至于陈建州平常能打球、运动量大，却突然爆发心肌梗塞，袁明琦认为，依目前外界公开资讯仍无法判断真正原因，但可以从生理机制推测，如果真的是只有一条冠状动脉严重堵塞，另外两条血管相对健康，就可能暂时“支应”缺血区域。

黑人出现不适 仍能自行开车前往就诊

他说，“通常在这种情形下，另外两条血管会跑过去支应这条堵住的血管。”也因此患者可能不像三条血管都严重狭窄的人一样，立刻出现剧烈胸痛、昏倒，甚至还能撑上一段时间。

这也可能解释，为何陈建州出现不适后，仍能自行开车前往医院就诊；如果三条血管都有明显阻塞，或同时堵得非常严重，“通常病人会一下子就闷得很厉害，就会倒下去。”

换句话说，陈建州平时运动、身体素质较佳，看似没有阻止心肌梗塞发生，却可能因为其他血管功能仍佳、心肺能力较好，在危急时刻替他争取更多就医时间。

袁明琦也指出，如果一条冠状动脉是长期严重堵塞，一般人在剧烈运动时通常会出现胸闷、喘、力不从心等症状，“通常来讲，他是没有办法去打篮球的，没有办法做激烈运动的。”因此，如果陈建州过去运动时真的完全没有任何不适，袁明琦推测，一种可能是其他血管长期具有良好的代偿能力；另一种可能则是过去其实已经出现轻微症状，只是本人一直没有特别在意。

袁明琦也提醒，“外表看起来健康”并不等于冠状动脉一定健康。是否有三高、心血管疾病家族史，以及长期压力、熬夜、抽菸等生活习惯，都可能影响冠状动脉健康。因此即使身材标准、固定运动，也不能完全排除心肌梗塞风险。尤其突然出现不明原因胸闷、胸痛、喘不过气、冒冷汗，或运动时明显感觉“和平常不一样”，仍应提高警觉，尽快就医检查。