（北京讯）景甜上月底遭加密货币公司波场（TRON）创办人孙宇晨大爆恋爱秘辛，扯出代孕疑云，前阵子传出她疑遭“软封杀”，各平台关于她的词条和搜寻数据消失，厂商也下架宣传物。不料，9月17日有杂志预告她是下期封面人物，敲响复出的前奏。

中国《瑞丽服饰美容》官方微博发布预告图与视频，宣布景甜担纲9月号封面，正值该杂志31周年。这是她自从闹出感情风波后第一个公开的商业合作，被视为时尚资源回归的讯号。

画面中景甜身穿红色长裙，在红墙古寺前执伞半遮面，另一套造型为珠光流苏长裙，呈现典雅的东方美学，整个人也散发沉淀后的沉静从容。

景甜早前遭币圈大佬孙宇晨提出诉讼，要求归还3000万人民币（约572万新元）彩礼。他还写了一篇名为《我的女友景甜》的长文，被解读是利用法律与舆论的双面打击手法，主要动机并非追讨金钱，而是利用舆论达成“和景甜绑死”的目的。

舆论战对抗法律战

法律界分析认为，对据传身家85亿美元（108亿新元）的孙宇晨而言，3000万人民币的彩礼不值一提，他并不在乎官司输赢，而是看重这场风波带来的舆论热度与商业机会。分析指出：“孙宇晨在打舆论战，核心武器是情绪和故事，而景甜在打法律战，核心武器是程序和法理。当一方用‘小说’，另一方用‘法律文书’时，前者永远更能抢占大众的注意力。景甜被前男友追索巨额彩礼这个标签，会一直附着在她身上。”

在事件中，景甜采取“相信法律”这种较为保守的应对策略，并未做过多的公开回应，但有律师认为，在当前的舆论环境中，孙宇晨以情绪和故事为武器，在舆论上占据了有利位置，“孙宇晨不怕输官司，因为他要的不是那3000万，他要的是‘跟景甜深度绑定’的这个过程本身，以及由此带来的流量与交易机会。因此，面对一个把‘舆情胜利’当作终极目标的人，法律手段只是他剧本里的一环，他根本不在乎这一环的输赢。”

网民也说，这不是普通情侣分手闹财产纠纷，细想全是男方的“算计”，认为只要案子没结，景甜就没法彻底躲开这件事。“她要接律师函，要应对程序，要配合团队处理舆论。他不用天天露面，就能持续占据对方的生活。他不用赢官司，只要官司一直在走流程，话题就不会断，热度就不会消。别人谈恋爱分手是断干净，他是用一张传票，把两个人的名字死死绑在一起。”

也有网民认为，幸好事件的走向，没按男方预想的来；景甜工作室一句“一切交给法院”，她本人一句“不为钱出卖爱情和灵魂”，直接把路走通了；不撕扯，不互骂，不跟着对方的节奏跑。”这样一来，网民一眼就看明白了谁在闹舆论，谁在安心走程序。