（综合讯）1980年代TVB电视小生何英伟，移居中国大陆生活已长达20年。他与前TVB女演员吴咏红离婚后，2011年与年轻21岁的大陆妻子再婚，两名儿子都在香港出生，随后一家一直在大陆生活。

近日何英伟亮相前TVB同事杨英伟及刘雅丽的YouTube网络节目，罕有揭开家丑，痛心分享14岁儿子早前离家出走的惊险过程，期间更数度落泪。

何英伟透露，14岁儿子正值叛逆青春期，极度不满父母的严厉管教，包括干涉其早恋、限制打机时间兼扣零用钱。某日凌晨4时，儿子竟然趁家人熟睡，在没带手机及身份证的情况下，偷偷摸摸摸拿走家中数千元港币现金后闪人。

警方出动全城天眼大追踪

何英伟（右二）和妻子（左一）育有两个儿子。（互联网）

何英伟清晨7时起床惊觉爱子失踪，与妻子搜寻无果后吓得即时报警。由于儿子未成年，当局迅速立案并出动全城天眼大追踪，发现儿子已逃至远在数十公里外的广州。何英伟即时开车前往天河，赶抵当地已是中午。

随后何英伟接到儿子同学家长的求救电话，原来儿子借同学手机联络，同学家长得悉真相后不敢怠慢即时通报。何英伟恳求对方先收留儿子，岂料脾气刚烈的儿子死活不肯回家，经多番对峙后终于愿意通电话，谁知一开口便当众怒骂何英伟“根本不配做老爸”，更宣誓要正式脱离父子关系。

何英伟说，当时非常愤怒，但他忍气吞声劝诱：“你气老爸不要紧，但你没手机又没钱，你知不知道这样好危险。”儿子这才暂住同学家。

儿子开出“12大谈判条件”

何英伟（右）与年轻21岁的妻子。（互联网）

之后儿子向何英伟开出“12大谈判条件”，包括买最新款手机，归还所有代储积蓄，不得干涉其私生活等，若父母不答应就不回家。何英伟向儿子表明底线：“我们的家庭不是黑社会，不会这样讲条件，我永远是你阿爸，如果你要商量我随时欢迎，但不会这样去谈条件。”

儿子后来在朋友陪同下回家，何英伟深知硬碰硬只会两败俱伤，只好采取温柔攻势讲道理，承诺退还积蓄，但讲明若花光绝不再给额外零用钱。至于买最新款手机的要求，何英伟则提出若儿子能好好存钱，明年4月愿意各付一半。儿子起初仍有犹疑，但同学看不过眼劝他“见好就收，适可而止”，儿子才终于妥协。

何英伟坦言过程中痛心疾首，多次想“一巴掌刮过去”，但深知现今已不能再对孩子实施体罚。内心矛盾的他非常痛苦，更数度忍不住落泪，杨英伟与刘雅丽则大赞他应对得宜，深感今时今日教孩子确实艰难。