（综合讯）中国两大影后周迅和范冰冰主演的新片齐齐杀入日前举行的《第51届多伦多国际电影节》，更巧合于同晚举行世界首映，难免被拿来比较。两片首映场的售票情况曝光，周迅主演的《明天，会更好》暂时占上风。

周迅的《明天，会更好》入围“特别展映单元”，范冰冰的《疯癫老人日记》则入围“主展映单元”。据网民比较售票情况，《明》片首映场有1722个座位，截至17日仅余34张，售罄率达98%；《疯》片则有1744个座位，剩余135张，售罄率92.3%，周迅略胜一筹。

不过，范冰冰亦有好消息，《疯癫老人日记》同时入围东京国际电影节Gala展映，继续在国际影展亮相。

陈可辛一度忧周迅演不好

尽管周迅的《明天，会更好》略胜一筹，但影片开拍前导演陈可辛曾担心周迅未必能驾驭这次的角色。

这是周迅与陈可辛相隔21年再合作，陈可辛指，周迅一直拥有纯真气质，是上天赐给她的礼物，但这次角色需要的并非她以往的轻盈与灵气，而是一个经历生活磨损后的女人，要演出疲惫、尖锐及冷漠。

岂料开拍后周迅令他放下心头大石，陈可辛大赞她演得够狠、够冷，很自然便找到角色需要的状态。

他又指周迅骨子里的“女孩”一直没有消失，这次正好让他看看，周迅经历21年后，能够把一个女性角色演到多远。