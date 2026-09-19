（香港讯）31岁的TVB男演员兼主持人容天佑曾参演重头剧《城寨英雄》《使徒行者》《白色强人》《逆天奇案》《新闻女王》等剧集。他与圈外太太扶天恩去年底结婚，今年5月喜迎爱女，荣升父母。然而，扶天恩近日在社媒发长文大吐苦水，透露遇上无良外佣，趁她出国期间不辞而别，更将婴儿房弄得满布蚂蚁，直言香港雇主极无保障。

扶天恩发文透露，该名外佣明知她要离港七天，竟精心部署逃跑计划。在她出差的首天晚上，容天佑下班回家后惊觉外佣失踪，其衣柜也早已清空。扶天恩连日来联络对方，一直不获回复。直至第三天，一名香港机场地勤人员代为接听电话，才揭发该外佣飞往外地后被遣返回港，滞留机场。

幸好扶天恩离港前已将女儿交托母亲照顾，但家中两只爱犬却惨被独留，无辜被逼得随处便溺。最令她崩溃的是，她回港后打算进行大扫除，却发现外佣逃跑前在婴儿房打翻咖啡却没有清理，还留了一杯喝剩的咖啡跟咬了两口的面包留在桌面。”此举导致地板、墙上甚至尿片都布满蚂蚁并散发异味，需为房间彻底消毒。

扶天恩拒绝让该外佣返回家中，并交由中介公司处理。岂料中介转达外佣的要求，竟催促扶天恩立即购买机票让她翌日返回菲律宾。

此外，扶天恩也发现家中文件夹内的雇佣合约不翼而飞，因此担忧会收到财务公司的追债信件，无奈感叹：“现在请工人真的好难，请到好工人真要好好珍惜，雇主太无保障了！”