（首尔讯）拥有百万粉丝的韩国知名网红朴伟（Park We），于2014年发生意外，导致下半身瘫痪，但他积极复健、乐观面对新的人生起点，并透过视频分享轮椅族日常大小事。他2024年与女团Secret成员宋枝恩（Song Ji-Eun）结婚，夫妻俩过着甜蜜两人世界。他曾承诺会为了妻子努力站起来，去年底更新照片，只见他真的双脚站在地上，宋枝恩开心地抱着他，感动大批网民。

朴伟当年出意外时，本来被判定全身瘫痪，靠着他的毅力复健，如今已能好好控制上半身。虽然下半身瘫痪，但他结婚时承诺妻子“会再更努力站起来”，希望有一天能与妻子牵手散步。夫妻俩经常贴出健身视频，看得出来他非常有毅力。

他也曾晒出一张健身日常照，照片中他靠着自身的力量挂在单杠上，双脚着实地踩在地上，宋枝恩露出幸福笑容环抱着他。两人透过照片向粉丝分享喜悦，获得大批祝贺声：“突然有点哽咽想哭，恭喜”、“爱情力量真伟大”、“真的站起来了”。

朴伟（左）晒出健身日常照，显示他靠着自身的力量挂在单杠上，双脚着实地踩在地上，宋枝恩露出幸福笑容环抱着他。

朴伟感性发文：“可以拥抱挚爱，是一种祝福，但自从坐了轮椅以后，这对我来说就变成梦想了，时隔11年，我的梦想成真了，我挂在单杠上，虽然只是短暂地看着枝恩，拥抱她，但我期望有一天能够真正用两只脚站起来并抱着她。”

不料一个月前，朴伟公开自己搭乘火车时，坐轮椅下车不慎摔倒的监视器画面，原本希望借此提醒轮椅乘客的安全问题，却因画面完整拍下协助他的社会服务人员，引发“公审工作人员”争议。

事发之后，夫妻俩对外致歉，但舆论越烧越烈，朴伟过去的黑历史不段被翻出，被韩网评为“百万网红跌落神坛”。日前，宋枝恩照常出席固定主持的节目，没能忍住哀伤情绪泪崩，在聊到家庭时流下眼泪引起热议。有粉丝不舍留言：“宋枝恩这段期间辛苦了。”