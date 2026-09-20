上周两部电影挺进票房十大，其中成绩最亮眼的是韩国导演罗泓轸野心之作《希望：末日血战》，一开映就直登亚军。电影有好莱坞大厂Neon撑腰，700亿韩元（约6600万新元）制作费随便花，于是炒出了一碟融合科幻、特效、动作、粗口、电玩视角、惊悚、黑色喜剧、妖怪、外星人、枪战、飞车追逐、马匹冲锋、宇宙飞船和美韩巨星同场交锋，但难以归类的大场面巨作。

影片上映后引起两极反应，烂番茄网给78%，还输给“弃婴”片《威利狼大战阿卡米公司》的96%好评，有点反高潮。电影目前全球票房达4375万美元（约5579万新元），要回本还得加把劲。

前一周被《奥德赛》爬头的《蜘蛛侠：重生日》上周回归冠军宝座。电影上映47天后，以9亿3677万美元（约11亿9484万新元）的成绩正式超越2015年《星球大战：原力觉醒》（Star Wars: The Force Awakens）长期占据的9亿3600万美元（约11亿9386万新元）纪录，成为美国影史上本土票房最新霸主。

两大好莱坞影后Sandra Bullock（桑德拉布洛克）与Nicole Kidman（妮可基曼）的《实用魔术2》有一定号召力，吸引观众入场，一开画就拿下第六名。

当大片如《橡树街末日》（The End Of Oak Street）和“星爷”周星驰的《功夫女足》都“被消失”时，代表新加坡“申奥”的本地电影《我们不是陌生人》继续留榜奋战，上映四周后以43万元成绩排名第七。

2026年9月10日至9月13日票房排名

①（2）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）

②（新）希望 ：末日血战（Hope）

③（1）奥德赛（The Odyssey）

④（4）八仙！（All Wishes Come True）

⑤（5）阴儿房：穿越阴深处（Insidious: Out Of The Further）

⑥（新）实用魔术2（Practical Magic 2）

⑦（6）我们不是陌生人（We Are All Strangers）

⑧（10）威利狼大战阿卡米公司（Coyote vs. Acme）

⑨（3）剧场版Chiikawa人鱼岛的秘密（Chiikawa The Movie: The Secret of The Mermaid Island）

⑩（7）汪汪队立大功：恐龙大电影（Paw Patrol: The Dino Movie）