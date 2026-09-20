（首尔讯）韩国MBC电视台气象主播吴瑶安娜（Oh Yoanna）于2024年9月中旬因疑似职场霸凌轻生离世，年仅28岁。家属其后提起损害赔偿诉讼，并申请两名同事作为证人，但两人屡次缺席庭审，导致家属最终放弃对证人的质询。该案目前进入审理尾声，韩国社会高度关注审判结果，网民对证人避不出庭的行为表达强烈不满。

吴瑶安娜哥哥今年4月在妹妹的IG上发悼念文并指控妹妹生前遭受同事霸凌才想不开。（取自吴瑶安娜IG）

证人至今仍未现身法庭

根据韩媒《体育首尔》报道，吴瑶安娜家属针对其生前遭职场霸凌提告，要求损害赔偿，并申请两名同事出庭作证。即使法院对两名证人处以罚款，且多次发送传唤通知，两人仍未现身法庭。其中一人仅提交了不出庭理由书并对罚款提出异议，另一人则因通知送达问题未到。吴瑶安娜的哥哥表示：“感觉再怎么要求，他们也不会来了，最后只能决定放弃。”

吴瑶安娜外形甜美可人。IG（取自吴瑶安娜）

遗书揭霸凌细节 劳动部确认事实

吴瑶安娜于2021年5月加入MBC电视台，自2022年3月起疑似遭遇同事霸凌，包括提交假报告、责任归咎、下班时间施压等，甚至阻止她离开办公室，称“需要教训她”。警方在其手机中发现17页遗书，内容控诉职场霸凌及同事恶行。她曾多次向主管反映，但公司以“未掌握职场霸凌的具体情况”为由未采取行动。劳动部调查后指出，“确实存在可视作霸凌的事实行为”。

吴瑶安娜生前当主播时在外采访的身影。IG（取自吴瑶安娜）

不过，因证人持续未出庭，引发韩国网民怒火，纷纷留言指出：“到底是什么大人物？到现在还不知道脸和名字”、“不敢上法庭面对，根本是心虚”。家属目前正向其中一名被指控霸凌的气象主播索赔5.1亿韩元（约47万新元），审理原定于10月进行，后因被告要求延至11月。

MBC电视台于9月14日至20日设立追思周及纪念空间，强调推动职场文化改善，外界正密切关注最终判决结果。

生活遇到困难，可拨以下热线求助

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线）

■新加坡援人机构热线（SOS）：1767（24小时）／关怀短信（CareText）：91511767

■关怀辅导中心：1800 3535 800

■心理卫生学院：6389-2222 （24小时）

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019