（香港讯）已故乐坛天后梅艳芳母亲“梅妈”覃美金19日傍晚低调出殡，遗体移送大围富山火葬场火化。梅妈生前好友潘小文及一众亲友齐来送别，唯独一直扬言要动用梅艳芳150万港元（约24万新元）信托基金为母亲“风光大葬”的长子梅启明全程不见人影。

原来梅启明对亡母出殡一事完全被蒙在鼓里，他在接受港媒《香港01》电话访问时得知梅妈已化作一缕轻烟，随即无名火起，扬言要控告负责打理后事的侄子“谋杀”。

梅启明开记者会。（香港01）

蒙在鼓里 怒吼要告人

当媒体问他是否知道梅妈19日晚火葬，梅启明连声否认：“不知道，完全是（不知道）！”被问及有没有人通知他时，他更急躁回应：“没有没有没有”。不久前，梅启明曾扬言要向法庭申请禁制令阻止梅妈遗体火化，如今一切已成定局，问他下一步有何部署，他竟语出惊人地说：“要直接告这个人谋杀！”记者追问究竟要告谁，他理直气壮地将矛头指向梅妈遗嘱承办人：“告侄子，还能有谁。”

控诉在停尸房吃闭门羹 誓言连警方都要告

梅启明越说越生气，除了咬死侄子不放，更将怒火指向警方。他怒轰：“我要连警方也一起告。（为什么呢？）他们骗我嘛，他们说身份证什么都在那里，妈妈的遗物都在警局。”他坚称证件在警方手上，对方理应无法办理出殡手续：“对啊，我都向法庭递交了（禁制令）申请，这些全部都有很大问题。”

梅启明表示自己18日曾到停尸间想看亡母，却吃闭门羹。（香港01）

他一直声称想为梅妈安排土葬并四处联络，更自爆原来18日曾到停尸房企图见母亲一面，却惨吃闭门羹：“我昨天（18日）也有去停尸房那里看，但不让我看，他们说要找警察一起才可以看，这不就是又骗我嘛，这些全部我都要告了。”

懒理潘小文：她算哪位

既然火葬已成事实，媒体问梅启明是否会主动联络侄子以便日后拜祭亡母？他随即发火反击：“不是联络，我直接要告他刑事（罪）！”他更透露自己并未放弃尽孝：“不要说拜祭，我正在筹办头七，在家里办。”

潘小文（左）指梅妈遗嘱执行人是梅德明40多岁的儿子，即梅启明侄子。（香港01）

梅妈生前好友潘小文19日有出席火化仪式，被问及是否向对方了解葬礼情况，日前曾扬言“摆好擂台等她”的梅启明，此刻极度不屑地抛下一句：“我干嘛和她联络，她算哪位？（向她了解？）不用了。”