（综合讯）最近热播陆剧《早春晴朗》你看了吗？这部由井柏然与孙千主演的都市爱情剧，开播后以黑马之姿暴红，凭着神级改编、男女主角的超强CP火花、自然演技以及电影级质感成功逆风翻盘。甚至杀进Netflix全球非英语剧集周榜第二名，让两位主演话题不断。

今年29岁的女主角孙千，在剧中饰演职场新人“尚之桃”，自然生活化的演技让她人气飙升。身高172公分的她，不仅拥有甜美脸蛋，更有着超模般的高挑身材。加上芭蕾舞出身的独特气质，让她获封“东北全智贤”，成为许多女孩的漂亮标杆。究竟她是如何维持好身材的？以下五大秘诀快学起来：

芭蕾舞蹈员出身的孙千，不时在社媒秀出好身材。（取自孙千IG）

1.进组前坚持吃减脂餐

每次进组拍戏前，孙千都会加强饮食管理。她的减脂餐讲究营养均衡，一餐内搭配适量青菜、虾仁、瘦肉和紫米饭，烹饪方式以水煮和清炒为主，确保蔬菜、蛋白质与优质淀粉样样不少，且绝不摄入多余热量。

2.水杯不离身 随时补水

孙千几乎水杯不离身，且经常选择大容量水杯。多喝水能促进新陈代谢、帮助身体排毒并保持肌肤弹性。建议健康成年人每天摄入 1500 至 2500 毫升的水分，或按“体重（kg）× 30至35毫升”来估算每日饮水量。

没有拍摄工作的时候，孙千会到健身房进行力量训练。（取自孙千IG）

3.力量训练、有氧运动加普拉提

没有拍摄工作时，孙千会去健身房。她将三种运动结合：力量训练，以维持肌肉量，让身体紧致；有氧运动（滑步机、慢跑、游泳）以提升心肺耐力，高效消耗热量；普拉提，着重核心控制与身体拉伸，让体态更优雅。

4.把握零碎时间“见缝插针”运动

拍戏时间不固定时，孙千会利用拍摄空档进行简单锻炼，例如原地超慢跑、保加利亚分腿蹲、坐姿卷腹或简单的拉伸。这种将运动拆成小段完成的方式，虽然每次时间不长，但能有效增加全天的活动量。

要拥有孙千的好身材，运动和饮食需要相结合，配上很强大的毅力和自律。（取自孙千IG）

5.随身带健康小零食解馋

孙千的包里常备话梅等小零食，既能预防低血糖，嘴馋时吃一点也能避免因过度饥饿导致下一餐暴饮暴食。想兼顾饱腹感与营养的人，也可以选择水果、无糖酸奶或适量坚果。