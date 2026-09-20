（首尔讯）韩星金秀贤（Kim Soo-hyun）被指控在已故女星金赛纶（Kim Sae-ron）未成年时期与其交往而陷入舆论风暴，演艺事业一度停摆。他去年3月泪洒记者会，时隔一年半后终于在韩国公开露脸复工。

金秀贤19日晚受邀担任“2026 The Fact Music Awards音乐颁奖典礼”（以下称TMA）颁奖典礼颁奖，他在台上表示“真心感谢2026年The Fact Music Awards邀请我”，不过他瘦到双颊凹陷，让粉丝十分心疼。

金秀贤走出腥闻风暴，逐步复出。他继上月出席印尼电视台37周年台庆，19日晚现身在釜山亚运主竞技场担任TMA颁奖人，身穿黑色西装登场，引来观众阵阵欢呼。

他打招呼说“大家好，我是金秀贤，很高兴见到大家”，提到“虽然我今天（19日）是以颁奖嘉宾的身份出席，但我也是一位热爱K-POP的听众。融入了我们的感情与故事并不断增长的K-POP，如今已跨越国界与语言，成为全世界粉丝一起享受、共鸣与交流的文化，这也代表着艺人与音乐所拥有的力量变得更加强大”。

金秀贤双颊瘦到凹陷，让粉丝心疼。（互联网）

颁发奖项前，金秀贤表示，“我即将颁发的奖项，也是由全世界粉丝共同参与完成的特别奖项，TMA人气奖。既然是凝聚了全世界粉丝的心意与选择所产生的奖项，对获奖者来说想必也是更有意义的时刻，我也很高兴能一起见证这个荣耀的瞬间”，主持人全炫茂（Jun Hyun-moo）之后也不忘谢谢金秀贤为大会颁奖。