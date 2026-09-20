一首《家》，让陈洁仪星期六（9月19日）晚上的狮城演唱会涌现浓浓爱国情怀！来到安可环节，她献上新加坡场限定的中英双语版《家》，全场随熟悉旋律大合唱，坐在台下的巨星孙燕姿和林俊杰也投入跟唱，成为演唱会上最温馨的一幕。

陈洁仪星期六晚上回到本地开唱，台下星光熠熠，除了孙燕姿和林俊杰，梁文福、李伟菘、李偲菘、蔡淳佳，以及欧萱等多名本地音乐人及艺人都来捧场。

面对本地观众，陈洁仪坦言心情复杂，笑说有人认为在自己的主场演出反而更难，因为彼此太熟悉。她还秀出潮州话“自己人打死也没关系”，随后幽默求饶：“今晚不要‘杀’我，我想要被爱！”逗得全场笑声不断。

出道逾30年，陈洁仪坦言当初这条路并不容易，但这些年，眼看越来越多本地艺人取得亮眼成绩，新加坡观众也逐渐愿意拥抱和支持本地作品，让她感到既骄傲又欣慰。

她说：“我们是一个很年轻的国家，但我们有自己的故事要说，所以我们会继续说下去。”

她认为，创作者有故事，也必须有愿意聆听的观众，因此特别感谢大家买票进场，以实际行动支持本地作品。

演唱会接近尾声，陈洁仪唱起经典曲《喜欢你》，前奏一响即引发全场大合唱，随后她再以双语版《家》将气氛推向高潮。从自己的经典唱到属于许多国人的共同记忆，也为这场“回家”演出画下温暖句点。

挑战张国荣 陈奕迅经典

没有嘉宾助阵，陈洁仪凭歌声撑起全场。演唱会以现场乐队为核心，萨克斯风、单簧管等乐器丰富编曲层次，本地双人组合插班生担任和声。

星期六晚上的歌单除了个人作品，更腾出不少篇幅给她喜爱的歌曲，如诠释黄大炜《你把我灌醉》、毛不易《无名的人》、陈奕迅《兄妹》。此外，她也以粤语演绎张国荣《左右手》及《追》等。

陈洁仪笑说因为音乐剧背景，唱歌很容易“入戏太深”，好友甚至给她“Drama Queen”的外号。对于跨年代选曲，她有一套坚持：“音乐没有年龄，好音乐就是好音乐。”

与台下好友互动成亮点

好友之间的互动也成为演唱会的另一看点。唱到电视剧《小娘惹之翡翠山》主题曲《落花如雨》时，陈洁仪突然点名台下的欧萱，镜头随即转向对方，欧萱马上笑着朝她比心，引来现场欢呼。

看到蔡淳佳时，陈洁仪透露，两人最近才一起录制Podcast，没想到这么快又在演唱会上见面。虽然好友们并非表演嘉宾，但陈洁仪不时在台上与他们隔空交流，让现场多了几分轻松气氛。