（香港讯）殿堂级组合草蜢目前正举行世界巡回演唱会，下个月即将迎来澳门站演出。为了应付这次的四面台设计，已领到“乐龄卡”（香港60岁以上居民的福利交通卡）的61岁蔡一智，日前在社媒上传了一段在家里狂练壶铃（kettle bell）的短视频，展现出令人惊叹的极致体格。

强健体格惊呆粉丝

视频中所见，蔡一智毫不吝啬地赤裸上身亮相，下半身穿着迷彩短裤，腹肌线条清晰可见，浑身散发着充沛的活力与力量。他在客厅中进行各种举壶铃训练，将壶铃高举过头，又在胯下绕圈，展现超强臂力。

他写道：“还有一个月就到草蜢three in love世界巡演-澳门站，这次迎来四面舞台设计，必须加紧训练做到最fit，唱要出力量跳也要出力量，来吧请赐我力量！”

草蜢巡回演唱会口碑极佳。（互联网）

可爱造型笑翻网民

不过，这段热血的健身视频，却因为蔡一智破格的发型而引发网民爆笑。一直保持标志性整齐长发的他，这次竟将长发扎成了一对娇俏的“双马尾”。随着他举起壶铃用力摇摆，一双辫子在半空中不断飞舞，画面极具喜感。

黄心颖（左）被指和蔡一智有九成相似，两人在一次机缘巧合下合照，被说像兄妹。（互联网）

除了赞叹阿智体力惊人，更有大批网民“划错重点”，笑称没想到可以用“可爱”来形容他，甚至有人幽默留言：“以为有个疯子长得这么像蔡一智，原来真的是蔡一智”、“这个双马尾有点可爱”、“以为是AI”。

网民赞蔡一智双马尾造型挺可爱，也替他身后的电视捏冷汗。（互联网）

常被指与蔡一智“撞脸”的女艺人黄心颖也给视频点了赞，结果被网民拖下水调侃：“黄心颖请穿上衣服。”不过，全场最多人关心的，还是他身后那台无辜的大电视，网民纷纷温馨提示这位双马尾壮汉：“小心甩到后面的电视啊！”