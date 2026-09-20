陈观泰海葬 小30岁遗孀亲手撒骨灰痛别爱夫
一代功夫巨星陈观泰（左图）生前要求海葬，小30岁的遗孀汤利萍亲手撒骨灰。 （互联网）
（综合讯）一代邵氏功夫巨星陈观泰，于9月2日清晨5时因病在广东中山病逝，享年82岁。家属早前发出讣告，于9月5日及6日在中山市殡仪馆举行悼念及遗体告别仪式，遗体随后火化。家属遵照陈观泰生前意愿，日前为他安排海葬。
遗孀汤利萍短发素颜悲痛送别
日前陈观泰的社交账号发布了现场视频，其小30岁的遗孀汤利萍与亲友一同乘船出海。视频中所见，短发素颜现身的汤利萍神色哀伤，在船尾亲手将陈观泰的骨灰撒入大海，痛别相伴多年的爱夫。
经历四段婚姻 娶嫩妻伴晚年
陈观泰于70年代获名导张彻赏识，凭电影《马永贞》红遍亚洲，成为邵氏功夫巨星之一，一生深耕功夫影视事业，形象刚烈硬朗。陈观泰经历多段婚姻与感情，1976年与邵氏影星蔡珍妮未婚诞下一女陈泳希，隔年便宣告分手。之后他与台湾女星方怡珍结婚，1978年诞下儿子陈骏祥，离婚后于1990年再婚，可惜数年后跟第三任妻子赵婷婷也是离婚收场。
直至2017年10月，陈观泰被曝与年轻30岁的中国大陆女友汤利萍在香港低调登记结婚，婚后定居中山，过着低调悠闲的生活。