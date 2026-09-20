（综合讯）一代邵氏功夫巨星陈观泰，于9月2日清晨5时因病在广东中山病逝，享年82岁。家属早前发出讣告，于9月5日及6日在中山市殡仪馆举行悼念及遗体告别仪式，遗体随后火化。家属遵照陈观泰生前意愿，日前为他安排海葬。

汤利萍（左右图左）手持陈观泰骨灰，搭船出海进行撒骨灰仪式。（互联网）

遗孀汤利萍短发素颜悲痛送别

日前陈观泰的社交账号发布了现场视频，其小30岁的遗孀汤利萍与亲友一同乘船出海。视频中所见，短发素颜现身的汤利萍神色哀伤，在船尾亲手将陈观泰的骨灰撒入大海，痛别相伴多年的爱夫。

汤利萍神色哀伤痛别爱夫，亲手将骨灰（左图）撒入大海。（互联网）

经历四段婚姻 娶嫩妻伴晚年

陈观泰于70年代获名导张彻赏识，凭电影《马永贞》红遍亚洲，成为邵氏功夫巨星之一，一生深耕功夫影视事业，形象刚烈硬朗。陈观泰经历多段婚姻与感情，1976年与邵氏影星蔡珍妮未婚诞下一女陈泳希，隔年便宣告分手。之后他与台湾女星方怡珍结婚，1978年诞下儿子陈骏祥，离婚后于1990年再婚，可惜数年后跟第三任妻子赵婷婷也是离婚收场。

陈观泰（左）生前第四任妻子汤利萍，陪伴他到过世为止。（互联网）

直至2017年10月，陈观泰被曝与年轻30岁的中国大陆女友汤利萍在香港低调登记结婚，婚后定居中山，过着低调悠闲的生活。